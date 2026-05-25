Najlepszy bramkarz Ekstraklasy wybrany! Dziewięć czystych kont

20:48, 25. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Trwa Gala PKO BP Ekstraklasy 2026. Wręczono już pierwszą nagrodę. Poznaliśmy najlepszego bramkarza sezonu 2025/26 w krajowej elicie.

Xavier Dziekoński (Górnik Zabrze - Korona Kielce)
Obserwuj nas w
Łukasz Sobala/ PressFocus Na zdjęciu: Xavier Dziekoński (Górnik Zabrze - Korona Kielce)

Gala Ekstraklasy 2026: znamy bramkarza rozgrywek

Jednym z ostatnich akcentów sezonu klubowego w Polsce jest już tradycyjnie uroczysta Gala PKO BP Ekstraklasy. Jako pierwszą wręczono nagrodę dla najlepszego bramkarza krajowej elity. W poprzednich rozgrywkach przypadła ona Bartoszowi Mrozkowi, który w tym roku również znalazł się wśród nominowanych.

Oprócz zawodnika Lecha Poznań w finale znaleźli się także Ivan Brkić (Motor Lublin), Jasmin Burić (KGHM Zagłębie Lubin), Xavier Dziekoński (Korona Kielce) i Rafał Strączek (GKS Katowice). Ostatecznie statuetka powędrowała w ręce Dziekońskiego.

Golkiper Korony w minionym sezonie zatrzymał 117 strzałów rywali i dziewięć razy zachował czyste konto.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości