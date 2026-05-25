Gala Ekstraklasy 2026: znamy bramkarza rozgrywek

Jednym z ostatnich akcentów sezonu klubowego w Polsce jest już tradycyjnie uroczysta Gala PKO BP Ekstraklasy. Jako pierwszą wręczono nagrodę dla najlepszego bramkarza krajowej elity. W poprzednich rozgrywkach przypadła ona Bartoszowi Mrozkowi, który w tym roku również znalazł się wśród nominowanych.

Oprócz zawodnika Lecha Poznań w finale znaleźli się także Ivan Brkić (Motor Lublin), Jasmin Burić (KGHM Zagłębie Lubin), Xavier Dziekoński (Korona Kielce) i Rafał Strączek (GKS Katowice). Ostatecznie statuetka powędrowała w ręce Dziekońskiego.

Golkiper Korony w minionym sezonie zatrzymał 117 strzałów rywali i dziewięć razy zachował czyste konto.