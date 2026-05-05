Zakrzewski Hall skomentował grę dla Polski. „Jestem otwarty”

Julian Zakrzewski Hall rozgrywa świetne mecze w MLS, a polska federacja mocno o niego zabiega. Napastnik urodzony w USA nie wyklucza gry dla Biało-Czerwonych.

Imago / Mark Smith Na zdjęciu: Julian Zakrzewski-Hall

Reprezentacja Polski zyska utalentowanego napastnika?

Reprezentacja Polski może niebawem mieć spore problemy z obsadą linii ataku. Po przegranych barażach o mundial pod znakiem zapytania stoi przyszłość Roberta Lewandowskiego. Nie błyszczą do tego Krzysztof Piątek czy Karol Świderski, a Arkadiusz Milik ma ciągłe problemy z powrotem do zdrowia. Polski Związek Piłki Nożnej rozgląda się więc za nowymi opcjami, a jedną z nich jest angaż wschodzącej gwiazdy MLS, czyli Juliana Zakrzewskiego Halla. Urodzony w Stanach Zjednoczonych napastnik ma polskie korzenie i do tej pory nie zaliczył debiutu w seniorskiej reprezentacji.

Zakrzewski Hall ma już w tym sezonie MLS sześć bramek i trzy asysty w 11 występach. Zawodnik New York Red Bulls błyszczy skutecznością i robi furorę na krajowych boiskach. PZPN dostrzega szansę na przejęcie go, o czym świadczy ostatnia wizyta Cezarego Kuleszy w Stanach Zjednoczonych.

Sam zawodnik nie wyklucza gry dla reprezentacji Polski. Będzie natomiast trudno wygrać o niego rywalizację, bowiem w Stanach Zjednoczonych mocno napierają na Mauricio Pochettino, aby powołał 18-latka przy najbliższej okazji. Jeśli zadebiutuje dla seniorskiej kadry USA, droga do drużyny Biało-Czerwonych zamknie się na dobre.

– Dziękuję za to mamie. Urodziła się tam i jest to część mnie. Jestem otwarty na wszystko. (…) Oczywiście doceniam moje polskie korzenie, ale też amerykańskie. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość – przekazał Zakrzewski Hall w programie MLS on Air.