Fernandes marzeniem krajowego giganta. Opuści latem Man United?!

Bruno Fernandes ma przed sobą decyzję w sprawie ewentualnego transferu. Gwiazdor Manchesteru United cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do tego grona dołączyło ostatnio Galatasaray - informuje Florian Plettenberg.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United może stracić swoją największą gwiazdę

Bruno Fernandes rozgrywa wybitny sezon – pobił rekord asyst Premier League, gromadząc ich dotąd 20. Dołożył do tego również osiem goli, co plasuje go w gronie najskuteczniejszych piłkarzy w całej lidze. Na jego dyspozycji korzysta Manchester United, który po pokonaniu Liverpoolu zapewnił sobie występy w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Wygląda na to, że ekipa Michaela Carricka zakończy rozgrywki na podium, co jest dużym osiągnięciem, biorąc pod uwagę jej wyniki przed zwolnieniem Rubena Amorima.

Dla kibiców kluczowe jest teraz wyjaśnienie przyszłości portugalskiej gwiazdy. Jej umowa obowiązuje do 2027 roku, a dalsza współpraca będzie możliwa jedynie w przypadku przedłużenia. To oczywiście możliwe, bowiem strony rozmawiają od miesięcy, a klub jest gotowy spełnić finansowe oczekiwania Fernandesa.

Zawodnik cieszy się dużym zainteresowaniem, a do klubów z Arabii Saudyjskiej miało dołączyć Galatasaray. Turecki gigant marzy o transferze Fernandesa i chce go sfinalizować, ponownie zaskakując świat sprowadzeniem piłkarza z najwyższej półki. Władze klubu nie wierzą jednak w powodzenie takiej operacji.

Dla Fernandesa kluczowym czynnikiem w kontekście potencjalnego pozostania na Old Trafford miał być awans do Ligi Mistrzów. Udało się już taki zapewnić, więc z większym optymizmem patrzy na przyszłość w Manchesterze United.