Manchester City zatrzymany. Guardiola jest pewny ws. walki o tytuł

Manchester City po szalonym meczu tylko zremisował z Evertonem i znacznie utrudnił sobie rywalizację o mistrzostwo Anglii. Co po spotkaniu powiedział Pep Guardiola, szkoleniowiec Obywateli?

IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola (Everton - Manchester City)

Manchester City stracił szansę na mistrzostwo?

Aż do 68. minuty rywalizacji na Hill Dickinson Stadium Manchester City utrzymywał korzystny dla siebie wynik. Jednak indywidualne błędy defensorów Obywateli pozwoliły Evertonowi wrócić do gry. Ostatecznie poniedziałkowe starcie zakończyło się remisem, z czego nie mógł być zadowolony Pep Guardiola.

– Lepiej zdobyć punkt niż nie zdobyć go wcale. Lepiej byłoby wygrać mecz niż zdobyć ten punkt. Wiele się działo. Zdawaliśmy sobie sprawę z trudności, jakie stwarza ten przeciwnik – grają niezwykle agresywnie. W pierwszej połowie byliśmy na fali i prezentowaliśmy się znakomicie, ale w drugiej połowie przeciwnicy podkręcili tempo. Graliśmy zgodnie z planem, ale może nie z takim nastawieniem, jakie mieliśmy w pierwszej połowie – przyznał trener The Citizens.

– Przed tym meczem wszystko było w naszych rękach, ale teraz już tak nie jest. Przygotowujemy się na Brentford. Będziemy grać dalej i zobaczymy, co się wydarzy. Kiedy strzelisz gola i masz przewagę, musisz wygrać mecz, biorąc pod uwagę swoją sytuację i liczbę pozostałych do końca sezonu spotkań – dodał Guardiola.