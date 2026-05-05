Barcelona gotowa go pożegnać. Rozmów o kontrakcie nie ma

Ferran Torres nie jest pewny przyszłości w Barcelonie. Jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku, a rozmowy w sprawie przedłużenia utknęły w martwym punkcie. "AS" informuje o możliwych rozwiązaniach tej sytuacji.

Torres również opuści latem Barcelonę?

Barcelona planuje latem przebudowę ofensywy. Wszystko wskazuje na to, że z zespołem pożegna się Robert Lewandowski, który nie przedłuży wygasającej umowy. Niewielkie szanse na pozostanie ma również Marcus Rashford, który zawiódł w najważniejszym momencie, więc Blaugrana nie jest skłonna płacić za jego wykup 30 milionów euro.

Celem Barcelony na najbliższe lato jest sprowadzenie napastnika z najwyższej półki. Mowa tu oczywiście o Julianie Alvarezie, ale będzie piekielnie ciężko wyciągnąć go z Atletico Madryt. Media wskazały też kilka alternatyw, a wśród nich są Omar Marmoush czy Joao Pedro. Jedna z gwiazd powinna tego lata wylądować w Katalonii, gdzie zastąpi właśnie Lewandowskiego.

Istotna jest również kwestia przyszłości Ferrana Torresa, dla którego mogą to być ostatnie tygodnie w zespole. „AS” ujawnia, że rozmowy w sprawie nowej umowy nie są prowadzone, a obecna wygasa już w połowie 2027 roku. W tym momencie realne są dwie opcje – sprzedaż latem lub odejście po kolejnym sezonie, już jako wolny zawodnik.

Wiele zależy od tego, jakie latem pojawiają się oferty. Barcelona może zdecydować się na sprzedaż, jeśli zarobione pieniądze przeznaczy na wzmocnienia. W bliskim otoczeniu piłkarza panuje przekonanie, że klub już z niego zrezygnował, o czym świadczy zawieszenie negocjacji kontraktowych.