Barcelona rusza po rozchwytywanego skrzydłowego
Mistrzostwo i Superpuchar – to dwa tytuły, które w tym sezonie w swojej gablocie umieści Barcelona. Duma Katalonii absolutnie nie jest zadowolona z takiego rozstrzygnięcia, ponieważ rozczarowała nie tylko w Lidze Mistrzów, ale także w Copa del Rey. Klub z Camp Nou potrzebuje wzmocnień.
Blaugrana chce zwiększyć rywalizację w ofensywie. W tym celu Barca zwiększyła i skonkretyzowała swoje zainteresowanie jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku. Na jej celowniku znalazł się Anthony Gordon, który od dłuższego czasu jest łączony z potencjalną przeprowadzką do Bundesligi i transferem do Bayernu Monachium.
Przedstawiciele gwiazdy Premier League przybyli do Hiszpanii i spotkali się z Deco, odpowiedzialnym za transfery giganta La Liga. O tym wydarzeniu informuje Diario Sport. Carlos Montfort udokumentował ten moment na fotografii.
Gordon jest wyceniany na 60 milionów euro. Jednak Newcastle liczy na zdecydowanie większy zarobek. Sroki domagają się około 100 milionów za skrzydłowego, którego kontrakt wygada dopiero po zakończeniu sezonu 2029/30.