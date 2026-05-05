Lewandowski decyduje o przyszłości w Barcelonie. To jego priorytet

09:17, 5. maja 2026
Sebastian Janus
Robert Lewandowski wyczekuje kolejnego mistrzostwa Hiszpanii z Barceloną. "AS" twierdzi, że dopiero po zdobyciu tytułu podejmie ostateczną decyzję w sprawie swojej przyszłości.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski pożegna się z Barceloną? Najpierw mistrzostwo

Barcelona ma jedenaście punktów przewagi i w następnej kolejce może zdobyć mistrzostwo Hiszpanii. Czeka ją domowa rywalizacja z Realem Madryt, więc podtekstów nie brakuje. Królewscy oczywiście dalej wierzą w tytuł, ale szanse mają marginalne, bowiem odwieczny rywal w zasadzie nie mógłby już w tym sezonie zapunktować.

Na zbliżającym się meczu i prawdopodobnym mistrzostwie w pełni skupia się Robert Lewandowski, którego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Gwiazdor do tej pory nie zdecydował, gdzie będzie grał w kolejnym sezonie. Latem wygasa jego kontrakt z Barceloną, natomiast on sam nie jest przekonany w sprawie przedłużenia. „AS” ujawnia, że w szatni wręcz stawiają na jego odejście, które ma być znacznie bardziej prawdopodobne.

W temacie Lewandowskiego i jego przyszłości pojawia się wiele sprzecznych informacji. Wydaje się, że Barcelona byłaby skłonna zatrzymać go na jeszcze jeden sezon, co otwarcie przyznaje Joan Laporta. Z drugiej strony kusi ją wizja transferu wielkiej gwiazdy do ofensywy, co z kolei byłoby bezpośrednio powiązane z jego odejściem.

O zamiarach Lewandowskiego nie wie nikt – on sam konsekwentnie utrzymuje to w tajemnicy. W tym momencie liczy się dla niego jedynie sukces z Barceloną, który jest już o krok. Jeśli tak się stanie, Polak zdobędzie swój trzeci mistrzowski tytuł w ciągu czteroletniej przygody w Katalonii. Dopiero potem poinformuje o swojej decyzji.

