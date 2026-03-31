Czarnogóra - Polska to spotkanie w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Europy U21. Znamy oficjalny składy na mecz rozgrywany na Stadionie Tuško Polje w Tuzi.

Czarnogóra – Polska: Brzęczek dokonał czterech roszad

Polska znakomicie radzi sobie w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy U21. Podopieczni Jerzego Brzęczka rozegrali siedem meczów i sięgnęli po komplet zwycięstw. Biało-Czerwoni z dorobkiem 21 punktów prowadzą w tabeli grupy E i o trzy oczka wyprzedzają reprezentację Włoch.

Czarnogóra, dzisiejszy rywal naszej kadry, ma na koncie dziesięć punktów i plasuje się na trzeciej lokacie. Gospodarz zbliżającego się starcia liczy na rewanż za październikową porażkę w Katowicach.

Kto sięgnie po zwycięstwo na Stadionie Tuško Polje w Tuzi? Znamy oficjalne składy na to spotkanie. Jerzy Brzęczek nie mógł skorzystać z Jana Faberskiego i Mateusza Kowalskiego. Selekcjoner dokonał łącznie czterech wyjściowej jedenastce – Łubik za Abramowicza, Mońka za Potulskiego, Kocaba za Kowalczyka i Krajewski za Faberskiego.

Czarnogóra U21 – Polska U21: oficjalne składy

Czarnogóra U21: Krijestarac – Maras, Franeta, Melentijević, Vuković – Vukanić, Adzić, Djukanović – Mrvaljević, Perisić, Radusinović

Polska U21: Łubik – Gurgul, Drapiński, Mońka, Krajewski – Kozubal, Kacper Urbański, Kocaba – Drachal, Reguła, Nowak