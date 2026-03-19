Urban powinien powołać Pietuszewskiego?! Boniek nie ma wątpliwości

Zbigniew Boniek

Boniek chwali Urbana za spokój ws. Pietuszewskiego

Reprezentacja Polski już za kilka dni rozpocznie zmagania w barażach o awans na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Nie ma wątpliwości, że przed Biało-Czerwonymi bardzo wymagające zadanie; najpierw bowiem czeka nas potyczka z Albanią na PGE Narodowym, a kilka dni później – jeśli oczywiście uda się wygrać – zmierzymy się ze zwycięzcą pary Szwecja – Ukraina.

Przede nami jednak powołania, które zawsze wzbudzają sporo emocji, ale tym razem wyjątkowo rozgrzewają kibiców. Wszystko przez fakt, że bardzo głośno jest o Oskarze Pietuszewskim oraz kilku innych młodych graczach, którzy dobrze prezentują się w ostatnim czasie. Opinia publiczna domaga się nie tylko powołań dla nich, ale i gry w seniorskiej reprezentacji. Presja na Jana Urbana jest spora, ale spokój selekcjonera rozumie Zbigniew Boniek, który w rozmowie ze „Sport.pl” przyznał, że słusznie tonuje się emocje.

– Jan Urban słusznie tonuje euforię mediów wokół 17-letniego Oskara Pietuszewskiego, bo wie, że debiut w pierwszej reprezentacji Polski wiąże się z pokonaniem psychologicznej bariery. Tymczasem stawka barażu z Albanią jest ogromna i nie ma tu miejsca na nieuzasadnione ryzyko – powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie ze „Sport.pl”.

– Debiutant w drużynie narodowej wychodzi na boisko z myślą, żeby popełnić jak najmniej błędów i niczego nie zawalić. Nie porywa się, by zrobić różnicę, rozstrzygać mecz, być najlepszy na boisku. O wyniku muszą decydować starsi, tacy jak Lewandowski, Piotr Zieliński i inni – dodał były prezes PZPN.

