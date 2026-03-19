Urban powinien powołać Pietuszewskiego?! Boniek nie ma wątpliwości

09:06, 19. marca 2026
Jakub Fudali
"Jan Urban słusznie tonuje euforię mediów wokół 17-letniego Oskara Pietuszewskiego" - powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie ze "Sport.pl". Były prezes PZPN spokojnie podchodzi do kwestii powołań.

Zbigniew Boniek
fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek chwali Urbana za spokój ws. Pietuszewskiego

Reprezentacja Polski już za kilka dni rozpocznie zmagania w barażach o awans na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Nie ma wątpliwości, że przed Biało-Czerwonymi bardzo wymagające zadanie; najpierw bowiem czeka nas potyczka z Albanią na PGE Narodowym, a kilka dni później – jeśli oczywiście uda się wygrać – zmierzymy się ze zwycięzcą pary Szwecja – Ukraina.

Przede nami jednak powołania, które zawsze wzbudzają sporo emocji, ale tym razem wyjątkowo rozgrzewają kibiców. Wszystko przez fakt, że bardzo głośno jest o Oskarze Pietuszewskim oraz kilku innych młodych graczach, którzy dobrze prezentują się w ostatnim czasie. Opinia publiczna domaga się nie tylko powołań dla nich, ale i gry w seniorskiej reprezentacji. Presja na Jana Urbana jest spora, ale spokój selekcjonera rozumie Zbigniew Boniek, który w rozmowie ze „Sport.pl” przyznał, że słusznie tonuje się emocje.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Jan Urban słusznie tonuje euforię mediów wokół 17-letniego Oskara Pietuszewskiego, bo wie, że debiut w pierwszej reprezentacji Polski wiąże się z pokonaniem psychologicznej bariery. Tymczasem stawka barażu z Albanią jest ogromna i nie ma tu miejsca na nieuzasadnione ryzyko – powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie ze „Sport.pl”.

– Debiutant w drużynie narodowej wychodzi na boisko z myślą, żeby popełnić jak najmniej błędów i niczego nie zawalić. Nie porywa się, by zrobić różnicę, rozstrzygać mecz, być najlepszy na boisku. O wyniku muszą decydować starsi, tacy jak Lewandowski, Piotr Zieliński i inni – dodał były prezes PZPN.

Zobacz także: Borek nie ma wątpliwości. Lewandowski pobije ten rekord