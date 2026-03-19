Borek nie ma wątpliwości. Lewandowski pobije ten rekord

Robert Lewandowski zdobył we wczorajszym meczu Ligi Mistrzów z Newcastle United dwa gole. To powoduje, że Polak pnie się w górę klasyfikacji strzelców wszechczasów Barcelony. Mateusz Borek zapowiada przebicie kolejnych gwiazdorów.

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Borek

Lewandowski pobije rekordy Rexacha i Kluiverta?

Barcelona pokonała wczoraj zespół Newcastle United aż 7:2 w rewanżowym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów i awansowała do kolejnej rundy tych rozgrywek. Dwa gole w środowej rywalizacji zdobył Robert Lewandowski, który wystąpił w pierwszym składzie i zebrał dobre recenzje ze strony hiszpańskiej prasy.

Nie ma jednak co się dziwić, Polak nie miał ostatnio łatwego czasu, a do tego doszły problemy zdrowotne, przez które musi obecnie występować w masce ochronnej na twarzy. Niemniej owe trafienia pozwoliły zdecydowanie podnieść się w rankingu strzelców wszechczasów FC Barcelony. Obecnie Lewandowski ma 117 bramek dla klubu ze stolicy Katalonii, a więc tyle samo co Christo Stoiczkow. Mateusz Borek na platformie X nie ma wątpliwości, że przed napastnikiem jeszcze kilka rekordów innych gwiazdorów do pobicia.

– Newcastle to 41 rywal w LM, któremu wpakował gola/e Lewy. Przebił w tej klasyfikacji Leo i CR7. Ma 109 bramek w LM. Ma strzelonych 117 goli w Barcelonie. Dogonił człowieka z grubym, złotym łańcuchem – Bułgara Christo Stoiczkowa. Przed sezonem stawiałem, że RL9 przebije w tym sezonie Rexacha i Kluiverta. Brakuje mu 6 goli i to nie koniec – napisał Mateusz Borek, dziennikarz „Kanału Sportowego”.

