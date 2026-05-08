PZPN ogłosił. To drugi przeciwnik reprezentacji Polski w czerwcu

Reprezentacja Polski 31 maja zmierzy się z Ukrainą na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. Kilka dni później Biało-Czerwoni w Warszawie zagrają z Nigerią.

Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Polska zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu

Reprezentacja Polski przegrała walkę o awans na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Biało-Czerwoni do samego końca liczyli się w grze o ten turniej, ale finalnie ostatnie minuty barażowego starcia ze Szwecją przesądziły o tym, że pierwszy raz od 12 lat wielką imprezę zobaczymy tylko w telewizji.

Niemniej brak kwalifikacji na mundial nie jest jednoznaczny z tym, że w najbliższym czasie zabraknie reprezentacyjnego grania. Na przełomie maja i czerwca zaplanowano bowiem dwa mecze towarzyskiego. Od dłuższego czasu wiadomo, że rywalem 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie będzie Nigeria. Dziś jednak ogłoszono oficjalnie nazwę drugiego rywala. 31 maja, na Tarczyński Arenie we Wrocławiu, Polska zagra z Ukrainą.

O takim scenariuszu mówiło się od dłuższego czasu, ale dopiero teraz mamy oficjalne potwierdzenie tych informacji. Ostatni raz z Ukrainą Polska mierzyła się w czerwcu 2024 roku. Wówczas także było to towarzyskie starcie tuż przed Euro 2024. Wynik tamtej potyczki to 3:1 dla naszej ekipy. Jak przekazał PZPN, godzina rywalizacji we Wrocławiu zostanie zakomunikowana w oddzielnym oświadczeniu.

Zobacz także: W ciemno z Marcinem Ryszką #15: Granica faulu, czyli o sztuce oddzielania krytyki od hejtu