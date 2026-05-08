Polska miała szansę na zatrudnienie słynnego trenera. Dlaczego Roberto Martinez odmówił naszej reprezentacji? Cezary Kulesza w rozmowie z Przemysławem Langierem z portalu Interia Sport ujawnia kulisy rozmów z obecnym selekcjonerem Portugali.

Polska bez szans na angaż trenera Ronaldo

Roberto Martinez od stycznia 2023 jest odpowiedzialny za wyniki reprezentacji Portugalii, z którą osiągnął ćwierćfinał Mistrzostw Europy 2024 (porażka po karnych z Francją) i wygrał Ligę Narodów 2025. Jednak Hiszpan mógł prowadzić Roberta Lewandowskiego, a nie Cristiano Ronaldo. Dlaczego Polska straciła szansę na zatrudnienie byłego trenera Belgii, który od razu odrzucił możliwość pracy w naszym kraju?

– W każdej plotce jest trochę prawdy… W tej akurat całkiem sporo. Faktycznie rozmawialiśmy i zapytał nas o ośrodek. W momencie, gdy powiedzieliśmy, że nie mamy, podziękował za zainteresowanie, bo dla niego to konieczność – przyznał Cezary Kulesza w rozmowie z Przemysławem Langierem z portalu Interia Sport. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej potwierdził, że Roberto Martinez postawił konkretne wymagania.

Brak awansu na MŚ 2026 nie wpłynie na plany budowy ośrodka dla reprezentacji Polski, czym przekonuje Kulesza. Gra na mundialu to dodatkowe środki dla związku, jednak w tym przypadku „to nie była kwota wpisana w planowany budżet”.