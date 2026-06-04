Urban nie był łaskawy. Tyle minut zagrali debiutanci

11:55, 4. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Jan Urban powołał kilku debiutantów na majowo-czerwcowe zgrupowanie. Jednak nie był dla nich zbyt łaskawy. Ile minut otrzymali zawodnicy, dla których były to pierwsze występy w narodowych barwach?

Jan Urban (Polska - Nigeria)
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/ Alamy Na zdjęciu: Jan Urban (Polska - Nigeria)

Urban z ograniczonym zaufaniem

Jan Urban postanowił wprowadzić powiew świeżości do prowadzonej przez siebie drużyny. Szansę debiutu w meczach PolskaUkraina i Polska – Nigeria otrzymało kilku zawodników. W spotkaniu we Wrocławiu na boisku pojawiło się czterech takich piłkarzy.

Mateusz Żukowski i Oskar Wójcik weszli do gry w 46. minucie, Norbert Wojtuszek tuż przed upływem godziny rywalizacji, a Kacper Potulski niemal kwadrans przed końcem regulaminowego czasu. Z ławki rezerwowych nie podniósł się Karol Czubak.

Napastnik Motoru Lublin na debiut musiał poczekać do pojedynku na PGE Narodowym. 26-latek zameldował się na murawie dopiero w 89. minucie. Niedługo później sędzia zakończył zmagania w Warszawie. Potulski w Warszawie wystąpił w podstawowym składzie i zszedł boiska w 82. minucie, a Wojtuszek pojawił się na nim w 62. minucie.

Mateusz Kochalski, dla którego było to kolejne zgrupowanie reprezentacji, nadal czeka na swój premierowy występ. Tym razem minuty w bramce podzielili między sobą Marcin Bułka i Kamil Grabara.

Wystepy debiutantów w meczach Polska – Ukraina i Polska – Nigeria:

  • Kacper Potulski – 98 minut
  • Norbert Wojtuszek – 59 minut
  • Oskar Wójcik – 45 minut
  • Mateusz Żukowski – 45 minut
  • Karol Czubak – 6 minut

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