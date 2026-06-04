Urban nie był łaskawy. Tyle minut zagrali debiutanci

Jan Urban powołał kilku debiutantów na majowo-czerwcowe zgrupowanie. Jednak nie był dla nich zbyt łaskawy. Ile minut otrzymali zawodnicy, dla których były to pierwsze występy w narodowych barwach?

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/ Alamy Na zdjęciu: Jan Urban (Polska - Nigeria)

Urban z ograniczonym zaufaniem

Jan Urban postanowił wprowadzić powiew świeżości do prowadzonej przez siebie drużyny. Szansę debiutu w meczach Polska – Ukraina i Polska – Nigeria otrzymało kilku zawodników. W spotkaniu we Wrocławiu na boisku pojawiło się czterech takich piłkarzy.

Mateusz Żukowski i Oskar Wójcik weszli do gry w 46. minucie, Norbert Wojtuszek tuż przed upływem godziny rywalizacji, a Kacper Potulski niemal kwadrans przed końcem regulaminowego czasu. Z ławki rezerwowych nie podniósł się Karol Czubak.

Napastnik Motoru Lublin na debiut musiał poczekać do pojedynku na PGE Narodowym. 26-latek zameldował się na murawie dopiero w 89. minucie. Niedługo później sędzia zakończył zmagania w Warszawie. Potulski w Warszawie wystąpił w podstawowym składzie i zszedł boiska w 82. minucie, a Wojtuszek pojawił się na nim w 62. minucie.

Mateusz Kochalski, dla którego było to kolejne zgrupowanie reprezentacji, nadal czeka na swój premierowy występ. Tym razem minuty w bramce podzielili między sobą Marcin Bułka i Kamil Grabara.

Wystepy debiutantów w meczach Polska – Ukraina i Polska – Nigeria: