Trener z PKO Ekstraklasy zastąpi Jana Urbana?! „Nie zdziwię się”

Coraz więcej mówi się o wątpliwej przyszłości Jana Urbana w kadrze. Paweł Paczul na antenie "Weszło" przyznał, że nie będzie w szoku, gdy jesienią zastąpi go... Adrian Siemieniec.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Siemieniec zastąpi Urbana w kadrze

Już we wrześniu reprezentacji Polski wróci do gry po kilku miesiącach wakacyjnej przerwy. Spotkania Ligi Narodów mogą okazać się niezwykle emocjonujące, gdyż coraz więcej mówi się, że będą one decydujące dla przyszłości Jana Urbana w kadrze. Od jakiegoś czasu słychać głosy, że narasta opozycja wobec selekcjonera wewnątrz PZPN-u, co może skutkować jesiennym przesileniem.

Jakiś czas temu o tym, że sondowany do zastąpienia Urbana jest Jerzy Brzęczek donosił Janusz Basałaj na łamach „Meczyków”. Teraz z kolei – choć w publicystycznym ferworze po awansie Jagiellonii do 4. rundy eliminacji Ligi Europy – Paweł Paczul na antenie „Weszło” stwierdził, że być może to Adrian Siemieniec powinien ewentualnie zastąpić Urbana jesienią lub zimą.

– Jeśli Jan Urban przegra wrześniowe mecze Ligi Narodów, to nie zdziwię się, jeśli Adrian Siemieniec zostanie zimą selekcjonerem reprezentacji Polski – przyznał na antenie „Weszło” Paweł Paczul.

Adrian Siemieniec jako pierwszy trener Jagiellonii pracował w blisko 160 meczach. Zanotował w nich średnią punktową 1,76 pkt./mecz. Poza mistrzostwem Polski i Superpucharem Polski, bardzo dobrze prezentował się z zespołem w europejskich pucharach.

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