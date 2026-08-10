Borek wskazał dwa nazwiska do kadry. Domaga się powołań

13:32, 10. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kanał Sportowy

Reprezentacja Polski na przełomie września i października zagra w Lidze Narodów. Mateusz Borek z Kanału Sportowego wskazał dwa nazwiska, które powinien rozważyć selekcjoner Jan Urban. Tych obrońców znany dziennikarz widziałby w kadrze.

Mateusz Borek
Obserwuj nas w
fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Borek

Gurgul i Puchacz warci uwagi. Powinni zostać sprawdzeni w reprezentacji

Reprezentacja Polski wróci do gry na przełomie września i października. Podczas pierwszego z dwóch jesiennych zgrupowań odbędą się aż cztery mecze Ligi Narodów. Biało-Czerwoni zmierzą się ze Szwecją, Rumunią oraz dwa razy z Bośnią i Hercegowiną.

Jan Urban powinien ogłosić powołania mniej więcej w połowie września. Ostatnie mecze ligowe przed przerwą odbędą się 20 września. Mateusz Borek z Kanału Sportowego zasugerował, że dobrze byłoby zobaczyć dwóch zawodników na liście powołanych. Znany dziennikarz wymienił Michała Gurgula oraz Tymoteusza Puchacza. Obaj grają na pozycji lewego obrońcy.

Oglądaj mecze Ekstraklasy, Premier League i La Liga ZA DARMO. Odbierz dostęp na 3 miesiące do CANAL+ w promocji STS dla nowych klientów z kodem GOALPLUS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dziennikarz wybrał taki duet z racji powszechnej opinii, że reprezentacja nie ma zawodników lewonożnych. Jego zdaniem zarówno Gurgul, jak i Puchacz powinni zostać przetestowani. Dopiero potem należy wyciągać wnioski, czy się sprawdzą, czy nie.

Ja nie wiem do końca, czy się sprawdzą, ale nie mogę słuchać tej bajery, że my nie mamy lewonożnych piłkarzy do spróbowania w reprezentacji. Bo jeszcze raz mówię, mamy dzisiaj dwóch. Mamy Gurgula z młodzieżówki i mamy Puchacza. Chciałbym na przykład takich chłopaków zobaczyć – powiedział Mateusz Borek w programie „Moc Futbolu” w Kanale Sportowym.

Puchacz imponuje w barwach Sabah Baku, gdzie jest kluczowym piłkarzem. Z kolei Michał Gurgul na co dzień występuje w Lechu Poznań. Jest także podstawowym piłkarzem młodzieżówki Jerzego Brzęczka, która walczy o awans na Mistrzostwa Europy 2027.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości