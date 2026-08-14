„Spalletti zrobił zakupy w domu”. Włosi są zachwyceni powrotem Milika

Juventus przygotowuje się do nowego sezonu, w którym ważną rolę może odegrać Arkadiusz Milik. Reprezentant Polski prezentował się dobrze podczas okresu przygotowawczego. La Gazzetta dello Sport jest zachwycona powrotem 32-latka. "Spalletti zrobił zakupy w domu" - czytamy na łamach włoskiego dziennika.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik odżył na nowo w Juventusie. Spalletti na niego postawi?

Arkadiusz Milik w końcu jest zdrowy i zbiera regularne minuty. Na razie jednak tylko w meczach sparingowych. Niemniej jednak okres przygotowawczy udowodnił, że 32-latek wciąż może dużo dać drużynie. W meczach towarzyskich Juventusu udało mu się zdobyć jednego gola. Było to jego pierwsze trafienie od 813 dni. Ogólnie reprezentant Polski prezentował się bardzo dobrze.

Włoska prasa regularnie chwaliła jego występy w sparingach. Pojawiła się więc szansa, że w nadchodzącym sezonie może regularnie grać w rozgrywkach ligowych i pucharowych. Tym bardziej że Stara Dama ma problemy z pozycją napastnika. Latem z klubem pożegnali się Dusan Vlahović oraz Luis Openda. Pozostał jedynie Milik, Jonathan David i Randal Kolo Muani.

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La Gazzetta dello Sport, analizując sytuację kadrową Juventusu, stwierdziła, że Luciano Spalletti zakupy zrobił w domu. Odrodzenie Milika pozwala przeznaczyć pozostałe środki z budżetu na transfery piłkarzy, grających na innych pozycjach. Włosi są wręcz zachwyceni przywróceniem polskiego zawodnika do łask i odbudowaniem jego formy.

– Luciano Spalletti zrobił zakupy we własnym domu. Napastnika dla nowego Juventusu znalazł w klubie, przywrócił do łask i doprowadził do formy, żeby mógł napisać kolejny rozdział w historii zespołu. Powrót Milika do rotacji naprawdę wszystkich zaskoczył. Okres przygotowawczy dał mu nowe życie – pisze La Gazzetta dello Sport.

Jednocześnie klub z Turynu nie podjął jeszcze decyzji w sprawie „dziewiątki”. W kręgu zainteresowań cały czas znajduje się Joshua Zirkzee z Manchesteru United. Mimo to szanse Milika na grę w Serie A rosną z dnia na dzień.