Napastnik z Premier League naciska powołanie do reprezentacji Polski!

Ellis Simms, napastnik występującego w Premier League Coventry City, chciałby otrzymać powołanie do reprezentacji Polski. Babcia 25-latka jest Polką, co ma umożliwić mu grę w kadrze. Informacje w tej sprawie przekazał Piotr Wołosik z "Przeglądu Sportowego Onet".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Anglik chce grać dla Polski

Reprezentacja Polski już we wrześniu wróci do gry. Na początek czekają nas mecze w ramach Ligi Narodów, a w nich starcie przeciwko Szwecji oraz Bośni i Hercegowinie. Nikt nie ma wątpliwości, że będą to kluczowa mecze dla przyszłości naszego zespołu. Wszystko przez fakt, że coraz więcej mówi się o gorącym stołku, na którym siedzi Jan Urban. Sondowany ma być już nawet jego następca.

Zanim jednak będziemy zwalniać kolejnego selekcjonera w ostatniej dekadzie, może okazać się, że będziemy mieli w kadrze nową twarz. Według informacji, które przekazał Piotr Wołosik z „Przeglądu Sportowego Onet”, na powołanie do reprezentacji Polski naciska Ellis Simms, napastnik występującego w Premier League Coventry City. Jego środowisko chciałby, aby nastąpiło to już we wrześniu.

Co ważne, jak poinformował dziennikarz, babcia 25-latka jest Polką, więc możliwe jest uzyskanie obywatelstwa naszego kraju. Ellis Simms w sumie na koncie ma niespełna 40 trafień na poziomie Championship. W Premier League zagrał 12-krotnie. Serwis „Transfermarkt” wycenia Anglika na 12 milionów euro.

Zobacz także: Mecz Lecha Poznań w el. LE może zostać przełożony! Wszystko przez pogodę