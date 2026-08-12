Napastnik z Premier League naciska powołanie do reprezentacji Polski!

16:16, 12. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Piotr Wołosik, Przegląd Sportowy Onet

Ellis Simms, napastnik występującego w Premier League Coventry City, chciałby otrzymać powołanie do reprezentacji Polski. Babcia 25-latka jest Polką, co ma umożliwić mu grę w kadrze. Informacje w tej sprawie przekazał Piotr Wołosik z "Przeglądu Sportowego Onet".

Jan Urban
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Anglik chce grać dla Polski

Reprezentacja Polski już we wrześniu wróci do gry. Na początek czekają nas mecze w ramach Ligi Narodów, a w nich starcie przeciwko Szwecji oraz Bośni i Hercegowinie. Nikt nie ma wątpliwości, że będą to kluczowa mecze dla przyszłości naszego zespołu. Wszystko przez fakt, że coraz więcej mówi się o gorącym stołku, na którym siedzi Jan Urban. Sondowany ma być już nawet jego następca.

Zanim jednak będziemy zwalniać kolejnego selekcjonera w ostatniej dekadzie, może okazać się, że będziemy mieli w kadrze nową twarz. Według informacji, które przekazał Piotr Wołosik z „Przeglądu Sportowego Onet”, na powołanie do reprezentacji Polski naciska Ellis Simms, napastnik występującego w Premier League Coventry City. Jego środowisko chciałby, aby nastąpiło to już we wrześniu.

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Co ważne, jak poinformował dziennikarz, babcia 25-latka jest Polką, więc możliwe jest uzyskanie obywatelstwa naszego kraju. Ellis Simms w sumie na koncie ma niespełna 40 trafień na poziomie Championship. W Premier League zagrał 12-krotnie. Serwis „Transfermarkt” wycenia Anglika na 12 milionów euro.

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