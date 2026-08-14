Obrońca Chelsea rozchwytywany. Transfer za 75 mln funtów?!

Chelsea ma świadomość, że Malo Gusto liczy się z zamiarem odejścia i nie wyklucza jego sprzedaży. Zainteresowanie francuskim defensorem jest ogromne. Zabiegają o niego chociażby giganci Premier League.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Francji

Gusto rozchwytywany. Gdzie trafi obrońca Chelsea?

Chelsea wzmocniła już tego lata boki obrony, gdzie rywalizacja robi się naprawdę zacięta. W obliczu ostatnich wzmocnień na Stamford Bridge może zabraknąć miejsca dla Malo Gusto. Defensor liczy się z zamiarem odejścia, a jego preferowanym kierunkiem przeprowadzki jest Manchester City, gdzie niedawno trafił Enzo Maresca. Chce znów trafić pod skrzydła włoskiego szkoleniowca, który również interesuje się ponowną współpracą.

Dla Manchesteru City problemem jest natomiast wycena Chelsea, sięgająca 75 milionów funtów. Klub zdaje sobie również sprawę z tego, ze zainteresowanie transferem Gusto jest olbrzymie, bowiem oprócz Obywateli, myślą o nim też Liverpool, Tottenham czy Paris Saint-Germain.

The Blues próbują wyjaśnić tę kwestię jak najszybciej. W grę wchodzi obniżenie dotychczasowych wymagań finansowych, byle tylko kluby ruszyły do licytacji i powalczyły o względy francuskiego zawodnika. Priorytetem jest uniknięcie sytuacji, w której Gusto zostaje w Chelsea wbrew swojej woli, co w konsekwencji może negatywnie odbić się na jego dyspozycji, zachowaniu i atmosferze w szatni.

🚨 Chelsea could lower their £75M asking price for Malo Gusto amid interest from Liverpool.



Tottenham, PSG and Juventus are also monitoring Gusto, who has become unsettled by competition for minutes.



Chelsea want to avoid keeping an unhappy player and could look to trigger a… pic.twitter.com/9pK3z2Z3fZ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 14, 2026

Gusto trafił do Londynu w połowie 2023 roku. Chelsea zapłaciła za niego 30 milionów euro – najpierw zaliczył półroczne wypożyczenie powrotne do Olympique Lyon, a następnie przeniósł się do Premier League.