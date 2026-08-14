Jagiellonia przed historyczną szansą. Siemieniec mówi wprost

07:35, 14. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Kuba Seweryn

"Z perspektywy Jagiellonii to jest fantastyczne, bo mamy trzeci rok z rzędu fazę ligową europejskich pucharów i stoimy przed fantastyczną okazją, by zagrać o Ligę Europy" - przyznał Adrian Siemieniec na konferencji prasowej cytowany przez Kubę Seweryna.

Adrian Siemieniec
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia gra dalej

Jagiellonia Białystok okazała się lepsza od zespołu Rangers FC i zapewnił sobie awans do czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Kluczowe okazało się zwycięstwo w stolicy Podlasia, gdyż na słynnym i kultowym Ibrox padł wynik 1:1. Dla ekipy Adriana Siemieńca to wielka szansa na awans do jeszcze ważniejszych rozgrywek niż Liga Konferencji Europy. Byłaby to jednak przede wszystkim pierwsza taka sytuacja w historii klubu.

Los połączył już zespół Dumy Podlasia z gruzińską ekipą Iberia 1999. To rywal, który powinien być łatwiejszy od szkockiego giganta, ale nie można go lekceważyć, szczególnie w kontekście gry na wyjeździe, gdzie atmosfera może być gorąca dosłownie i w przenośni. Awans podsumował na konferencji prasowej trener Adrian Siemieniec.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Mam bardzo duży szacunek do Rangersów, tego miejsca i bardzo trudnego dwumeczu, ale z całym przekonaniem uważam, że awansowaliśmy zasłużenie, byliśmy drużyną lepszą i z tego się bardzo cieszę, bo nie mam poczucia, że przepchnęliśmy ten awans, tylko wywalczyliśmy go na boisku. Z perspektywy Jagiellonii to jest fantastyczne, bo mamy trzeci rok z rzędu fazę ligową europejskich pucharów i stoimy przed fantastyczną okazją, by zagrać o Ligę Europy. Kolejny trudny dwumecz przed nami, ale zrobimy wszystko, by zrobić coś historycznego i pierwszy raz w historii tego klubu zagrać w fazie ligowej Ligi Europy – przyznał Adrian Siemieniec, po pokonaniu Rangersów, na konferencji prasowej, cytowany przez Kubę Seweryna.

Zobacz także: Wielki triumf na Ibrox! Jagiellonia pokonała w dwumeczu giganta [WIDEO]