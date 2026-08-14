Flick zwrócił się do Barcelony. Chce walczyć o ten transfer do końca

08:29, 14. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Jijantes FC I Gerard Romero

Hansi Flick w dalszym ciągu uważa, że Julian Alvarez byłby wymarzonym wzmocnieniem jego drużyny. Prosi Barcelonę, aby ta nie odpuszczała i podjęła jeszcze jedną próbę transferu - ujawnił Gerard Romero.

Hansi Flick
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Alvarez wymarzoną opcją Flicka. Barcelona nie odpuści?

Barcelona od początku letniego okienka priorytetowo traktuje zastąpienie Roberta Lewandowskiego, ale operacja z udziałem Juliana Alvareza okazała się niesamowicie trudna do sfinalizowania. Choć sam zawodnik marzy o grze na Camp Nou, prawdziwym wyzwaniem jest postawa Atletico Madryt, które nie chce sprzedawać swojej największej gwiazdy, a już na pewno nie zamierza wzmacniać ligowego rywala. Na dzisiaj ten temat pozostaje w zawieszeniu – Argentyńczyk ma za sobą rozmowy z Diego Simeone i spotka się jeszcze z władzami klubu, aby przekonać je do sprzedaży. Szanse powodzenia tych działań są jednak niewielkie.

Dla Dumy Katalonii ta sprawa również robi się bardzo męcząca. W ostatnich dniach rozgląda się więc za innymi opcjami, badając rynek. Media wymieniają takie kandydatury, jak Nicolas Jackson, George Mikautadze, Nicolo Tresoldi czy Lautaro Martinez, choć wyciągnięcie tego ostatniego z Interu Mediolan również graniczy z cudem.

W temat wzmocnienia linii ataku aktywnie angażuje się też Hansi Flick, który uważa, że Roberta Lewandowskiego musi zastąpić piłkarz klasy światowej. Z informacji Gerarda Romero wynika, że poprosił Barcelonę o jeszcze jedną próbę przekonania Atletico do transferu Alvareza. Uważa bowiem Argentyńczyka za idealną opcję do ofensywy i nie chce, aby z niego zrezygnowano.

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