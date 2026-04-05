Tomasz Hajto krytykuje reprezentanta Polski. Mocne słowa eksperta

17:45, 5. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Źródło: Polsat Sport

Tomasz Hajto w programie "Cafe Futbol" zakwestionował wybór Kamila Grabary w reprezentacji Polski. – To, co zrobił w 87. minucie, jest spowodowane sytuacją w jego klubie - stwierdził ekspert.

Kamil Grabara i Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
Na zdjęciu: Kamil Grabara i Robert Lewandowski

Kamil Grabara pod ostrzałem

Reprezentacja Polski odniosła zwycięstwo nad Albanią (2:1) w półfinale baraży o mistrzostwa świata 2026. Jednak decydującym meczu o mundial Biało-Czerwoni ulegli Szwecji (2:3). Po porażce prezes PZPN Cezary Kulesza zapewnił, że umowa selekcjonera Jana Urbana zostanie przedłużona. Szkoleniowiec objął kadrę po Michale Probierzu i starał się wprowadzić nową jakość w drużynie.

Najwięcej uwagi w trakcie baraży poświęcono grze defensywnej Polaków, która momentami zawodziła w kluczowych momentach. Duże kontrowersje wzbudził występ bramkarza Kamila Grabary. W niedzielnym programie „Cafe Futbol” Tomasz Hajto zwrócił uwagę, że problemy Grabary w klubie mogą przekładać się na jego dyspozycję w kadrze.

Uczulałem przed tym spotkaniem i mówiłem: „Panowie, przemyślmy jeszcze raz Grabarę”. On dostał w Wolfsburgu 57 bramek. Ten Wolfsburg na 90 procent spadnie z Bundesligi. Wiesz, jaki jesteś roztrzęsiony, kiedy dostajesz w klubie tyle bramek i popełniasz w ostatnim czasie dużo błędów? To, co on zrobił w 87. minucie jest spowodowane sytuacją z klubu. Ogólnie to jest dobry bramkarz – podkreślił były reprezentant Polski.

Na początku czerwca Biało-Czerwoni zmierzą się w towarzyskim meczu z Nigerią na PGE Narodowym w Warszawie. Natomiast w Lidze Narodów spotkają się ponownie ze Szwecją, a także z Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości