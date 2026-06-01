Ten piłkarz na pewno zagra z Nigerią. Urban ujawnił

Kacper Potulski zadebiutował w barwach reprezentacji Polski w meczu z Ukrainą. Młody obrońca rozegrał tylko nieco ponad kwadrans. Jan Urban na konferencji prasowej ujawnił, że piłkarz Mainz na pewno zagra w środę z Nigerią na PGE Narodowym.

Reprezentacja Polski podczas majowo-czerwcowego zgrupowania miała zaplanowane dwa mecze towarzyskie. Pierwsze z nich odbyło się w niedzielę (31 maja) we Wrocławiu. Podopieczni Jana Urbana rywalizowali z Ukrainą. O wyniku, jak i samej grze z pewnością będą chcieli zapomnieć. Biało-Czerwoni przegrali (0:2), a ogólne wrażenie nie było zbyt dobre, co podkreślają pomeczowe oceny naszych graczy.

Z plusów na pewno można wymienić fakt, że z orzełkiem na piersi zadebiutowało aż czterech zawodników. W drugiej połowie na murawie zameldowali się Oskar Wójcik, Mateusz Żukowski, Norbert Wojtuszek oraz Kacper Potulski. Ten ostatni, czyli obrońca FSV Mainz rozegrał tylko nieco ponad kwadrans. Był to zbyt krótki czas, by selekcjoner mógł się dokładnie przyjrzeć piłkarzowi w trakcie meczu.

Na konferencji prasowej ujawnił, że środkowy obrońca dostanie kolejną szansę. Możemy się go spodziewać na boisku w następnym spotkaniu, w którym zagramy z reprezentacją Nigerii. „Dzisiaj krótko grał Kacper Potulski, więc na pewno zobaczymy go w środę” – ujawnił Jan Urban na konferencji prasowej. Mecz odbędzie się w środę (3 czerwca) na PGE Narodowym w Warszawie.

Potulski ma za sobą bardzo udany sezon w Bundeslidze. Zadebiutował w barwach Mainz nie tylko w rozgrywkach ligowych, ale także w europejskich pucharach. Łącznie uzbierał na swoim koncie 23 mecze, w których strzelił gola i zaliczył asystę.