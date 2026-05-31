Bułka może wygryźć Skorupskiego! Urban: szukamy „jedynki”

Marcin Bułka wystąpi w meczu towarzyskim z Ukrainą. Jan Urban zdradza dla TVP Sport, że trwają poszukiwania docelowej "jedynki" w bramce reprezentacji Polski. Do tej pory zdawał się nią być Łukasz Skorupski.

Urban szuka bramkarza. Bułka nowym numerem jeden?

Reprezentacja Polski podczas czerwcowego zgrupowania będzie przygotowywać się do nadchodzącej Ligi Narodów. Niestety nie udało jej się wywalczyć awansu na tegoroczne mistrzostwa świata, dlatego mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią może potraktować jako okazje do eksperymentów. Jan Urban powołał kilku debiutantów, a od pierwszej minuty przeciwko Ukraińcom gra Marcin Bułka. To dla niego powrót do kadry po dłuższej nieobecności spowodowanej poważną kontuzją.

Szkoleniowiec nie powołał natomiast Łukasza Skorupskiego, typowanego dotąd na następcę Wojciecha Szczęsnego. Stracił baraże przez uraz, ale do gry już wrócił. Mimo tego, Urban postanowił spróbować innych opcji i powołał Bułkę, Kamila Grabarę oraz Mateusza Kochalskiego. Z Ukrainą wystąpi ten pierwszy.

Urban wprost przyznaje, że rywalizacja o miejsce w bramce trwa. Reprezentacja Polski szuka pewnego numeru jeden i zawodnika, który będzie pewniakiem na dłużej. Oczywiście Skorupski nie jest skreślony, ale Bułka może go wygryźć.

– To sygnał dla wszystkich bramkarzy, że my szukamy tej „jedynki”. Chcemy ją znaleźć i móc powiedzieć, że „to jest jedynka”, bo ja nigdy tego nie powiedziałem. Skorupski na pewno był najbliżej, natomiast Bułki nie mogliśmy sprawdzić, bo miał poważną kontuzję. Szukamy bramkarza, który da nam gwarancję taką, jakiej potrzebujemy w reprezentacji Polski – wytłumaczył selekcjoner Biało-Czerwonych w studiu TVP Sport.