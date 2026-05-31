Debiutant spełnił swoje marzenie. „Duma”

20:13, 31. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TVP Sport

Oskar Wójcik w meczu z Ukrainą zadebiutował w reprezentacji Polski. Obrońca Cracovii w rozmowie z "TVP Sport" przyznał, że czuje wielką dumę, ponieważ marzył o tym od małego.

Oskar Wójcik
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Oskar Wójcik

Oskar Wójcik po spotkaniu Polska – Ukraina

Reprezentacja Polski nie będzie dobrze wspominała niedzielnego spotkania towarzyskiego. Drużyna prowadzona przez Jana Urbana przegrała z Ukrainą rezultatem 0:2. Dla Biało-Czerwonych jest to bolesna porażka, choć w tym meczu mieli okazję zaprezentować się debiutanci. Po raz pierwszy w narodowach barwach wystąpił m.in. Oskar Wójcik.

Obrońca Cracovii po spotkaniu udzielił wywiadu dla stacji TVP Sport. Debiutant nie krył dumy, że udało mu się wystąpić po raz pierwszy w narodowych barwach. 22-latek przyznał, że niemal każdy dzieciak marzy o tej chwili, a jemu udało się tego dokonać. Zawodnik zdradził też, że rad udzielali mu Jan Bednarek oraz Kamil Glik.

Jednym słowem mogę to tylko opisać – duma. „Za dzieciaka” każdy marzy, żeby zagrać w reprezentacji i reprezentować kraj – zaczął Oskar Wójcik.

Jan Bednarek mówił mi sprawy taktyczne, żebym domykał jedną stronę, nie zawężał od razu, pomagał wahadłowym – zdradził.

Z Kamilem Glikiem jestem w szatni na co dzień, rozmawiamy codziennie, udzielał mi wskazówek, jak sobie radzić w reprezentacji. Rozmawiał też z ludźmi ze sztabu, jak mnie wprowadzić. Ja i Kamil dużo walczymy i to jest między nami podobne – podsumował obrońca Cracovii.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości