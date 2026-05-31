Oskar Wójcik w meczu z Ukrainą zadebiutował w reprezentacji Polski. Obrońca Cracovii w rozmowie z "TVP Sport" przyznał, że czuje wielką dumę, ponieważ marzył o tym od małego.

PressFocus Na zdjęciu: Oskar Wójcik

Oskar Wójcik po spotkaniu Polska – Ukraina

Reprezentacja Polski nie będzie dobrze wspominała niedzielnego spotkania towarzyskiego. Drużyna prowadzona przez Jana Urbana przegrała z Ukrainą rezultatem 0:2. Dla Biało-Czerwonych jest to bolesna porażka, choć w tym meczu mieli okazję zaprezentować się debiutanci. Po raz pierwszy w narodowach barwach wystąpił m.in. Oskar Wójcik.

Obrońca Cracovii po spotkaniu udzielił wywiadu dla stacji TVP Sport. Debiutant nie krył dumy, że udało mu się wystąpić po raz pierwszy w narodowych barwach. 22-latek przyznał, że niemal każdy dzieciak marzy o tej chwili, a jemu udało się tego dokonać. Zawodnik zdradził też, że rad udzielali mu Jan Bednarek oraz Kamil Glik.

– Jednym słowem mogę to tylko opisać – duma. „Za dzieciaka” każdy marzy, żeby zagrać w reprezentacji i reprezentować kraj – zaczął Oskar Wójcik.

– Jan Bednarek mówił mi sprawy taktyczne, żebym domykał jedną stronę, nie zawężał od razu, pomagał wahadłowym – zdradził.

– Z Kamilem Glikiem jestem w szatni na co dzień, rozmawiamy codziennie, udzielał mi wskazówek, jak sobie radzić w reprezentacji. Rozmawiał też z ludźmi ze sztabu, jak mnie wprowadzić. Ja i Kamil dużo walczymy i to jest między nami podobne – podsumował obrońca Cracovii.