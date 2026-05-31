Urban podsumował porażkę Polski. Wyróżnił dwóch piłkarzy

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Polacy zawiedli kibiców. Urban wyróżnił dwóch graczy

Reprezentacja Polski od pierwszych minut starała się dyktować swoje warunki i częściej utrzymywała się przy piłce. Tworzyła sytuacje, a najlepszą zmarnował Oskar Pietuszewski. W pewnym momencie do głosu doszli Ukraińcy, którzy wykorzystali błąd w środku pola i wyszli na prowadzenie. Jeszcze przed przerwą zdobyli drugiego gola.

Po zmianie stron spotkanie stało się bardzo chaotyczne. To za sprawą licznych zmian dokonanych w obu zespołach. Jan Urban posłał do boju w sumie czterech debiutantów – Oskara Wójcika, Mateusza Żukowskiego, Norberta Wojtuszka oraz Kacpra Potulskiego. Żaden z nich nie zachwycił, choć trzeba przyznać, że nie mieli łatwych warunków do gry.

Kadrowicze zebrali za ten mecz słabe noty. Urban ma świadomość, że większość nie zaprezentowała się zbyt dobrze. Pochwalił za to Jakuba Piotrowskiego i Tomasza Kędziorę.

– Nie mam poczucia straconych 90 minut. Dobre spotkanie zagrał Tomasz Kędziora, występując na środku obrony. Swoją szansę przez dłuższy czas dostał Kuba Piotrowski. Moim zdaniem zagrał dobre spotkanie, chociaż wiemy, że jego strata w środku pola skończyła się bramką. Kuba dobrze rozdzielał piłki w pierwszej połowie, dobrze rozgrywał. (…) Tych rotacji musi być dużo i tak będzie też w kolejnym spotkaniu. Muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć – podsumował selekcjoner na konferencji prasowej.