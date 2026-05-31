Legia Warszawa wskazała następcę Żewłakowa. Decyzja podjęta

21:53, 31. maja 2026
Sebastian Janus
Legia Warszawa podsumowuje zakończony, nieudany sezon. Prezes Marcin Herra wystosował list do kibiców. Potwierdził w nim, że następcą Michała Żewłakowa będzie Fredi Bobić.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Michał Żewłakow, Fredi Bobić i Marek Papszun

Bobić przejął obowiązki Żewłakowa

Legia Warszawa domyka za sobą kolejny rozdział w postaci zakończonego już sezonu 2025/2026. Dla kibiców był on bardzo dużym rozczarowaniem – do pewnego momentu drużyna drżała o utrzymanie w Ekstraklasie, choć finalnie zajęła szóste miejsce i była o krok od awansu do europejskich pucharów. W rundzie wiosennej punktowała na dobrym poziomie, ale mimo tego nie ma mowy o spełnieniu oczekiwań, bowiem w stołecznym klubie myśli się jedynie o trofeach.

W Legii zapadają kolejne decyzje – przedłużono już kontrakty z kilkoma zawodnikami, a do tego potwierdzono rozstanie z Michałem Żewłakowem, który pełnił funkcję dyrektora sportowego. Teraz jego obowiązki przejmuje Fredi Bobić, o czym klub poinformował w oficjalnym komunikacie. Niemiecki działacz ma w pełni odpowiadać za pion sportowy.

„Od stycznia 2026 roku wprowadzamy zmiany. Nie wszystkie są głośne i widoczne z zewnątrz. Ich celem jest usprawnienie działania klubu. Trener Marek Papszun wprowadził swoje zasady i standardy w zarządzaniu drużyną, co przyniosło rezultaty na boisku w rundzie wiosennej. Pomimo słabej oceny całego sezonu wyniki tej części rozgrywek były już zdecydowanie lepsze. Musimy i chcemy ten kierunek kontynuować. Do tego potrzeba dobrej współpracy kluczowych osób w klubie, a przede wszystkim jasnych zasad i jednoznacznie przypisanej odpowiedzialności. Za cały pion sportowy odpowiada Fredi Bobić, który od czerwca 2026 roku będzie funkcjonował w klubie jako Dyrektor Sportowy. W najbliższym czasie przedstawimy pełną strukturę pionu, a Fredi opowie o swoich działaniach i przedstawi kierunek działań na najbliższy czas.” – brzmi fragment listu, który został opublikowany na oficjalnych profilach klubu.

