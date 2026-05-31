Urban zdecydował ws. debiutantów. Znamy skład Polski na mecz z Ukrainą

Reprezentacja Polski mierzy się w niedzielę towarzysko z Ukrainą. Poznaliśmy wyjściowe składy obu drużyn. Jan Urban nie wystawił od pierwszej minuty ani jednego debiutanta.

Urban wystawił skład. Debiutanci muszą czekać

Reprezentacja Polski nie dostała się na mistrzostwa świata po przegranych barażach ze Szwecją, więc obecne zgrupowanie poświęca na przygotowaniach do nadchodzących zmagań w Lidze Narodów. W niedzielę zmierzy się z Ukrainą, a trzy dni później, również towarzysko, zagra z Nigerią.

Zgodnie z zapowiedziami, od pierwszej minuty w meczu z Ukrainą zagra Robert Lewandowski. Po raz pierwszy w wyjściowym składzie polskiej kadry znalazł się też Oskar Pietuszewski. Jan Urban posadził wszystkich potencjalnych debiutantów na ławce rezerwowych. Między słupkami wystąpi natomiast Marcin Bułka.

Niedzielny mecz towarzyski zostanie rozegrany na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 17:30. Starcie Polski z Ukrainą można śledzić w telewizji na TVP 1 oraz TVP Sport.

Oficjalne składy na mecz Polska – Ukraina

Polska: Bułka – Pyrka, Kędziora, Wiśniewski, Kiwior, Zalewski – Piotrowski, Zieliński – Szymański, Pietuszewski, Lewandowski

Ukraina: Trubin – Romanczuk, Sarapiy, Matviienko, Mykolenko – Ocheretko, Nazaryna, Sudakov, Yarmolenko – Yaremchuk