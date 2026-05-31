Marco Asensio wróci do Madrytu? Niespodziewane informacje

23:05, 31. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Ekrem Konur

Marco Asensio jest łączony z powrotem do La Ligi. Chrapkę na ściągnięcie 30-letniego pomocnika ma między innymi Atletico Madryt - ujawnił Ekrem Konur.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marco Asensio

Marco Asensio ma za sobą bardzo udany sezon w barwach Fenerbahce Stambuł. 30-letni ofensywny pomocnik, który z powodzeniem może występować również na skrzydle, był jednym z liderów tureckiego zespołu. W minionej kampanii rozegrał 38 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 14 asyst. Tak znakomite liczby sprawiły, że ponownie znalazł się w centrum zainteresowania wielu europejskich klubów. Coraz częściej mówi się o możliwym powrocie hiszpańskiego gwiazdora do jednej z czołowych lig na Starym Kontynencie.

Jak informuje Ekrem Konur, Asensio może w najbliższych tygodniach wrócić do La Ligi. Jego sytuację uważnie monitoruje bowiem Atletico Madryt, którego trener – Diego Simeone – bardzo ceni wszechstronność i doświadczenie zawodnika. Taki transfer byłby dość kontrowersyjny, biorąc pod uwagę wieloletnią przeszłość piłkarza w Realu Madryt. Według medialnych doniesień zainteresowanie 38-krotnym reprezentantem Hiszpanii wykazują również Villarreal oraz Real Sociedad, które także rozważają złożenie oferty.

Pozyskanie Marco Asensio nie będzie jednak łatwym zadaniem. Hiszpan należy do najlepiej opłacanych zawodników Fenerbahce, a władze tureckiego klubu nie planują rozstania ze swoją gwiazdą. Jeśli sam piłkarz naciskałby na transfer, to klub ze Stambułu zażądałby wysokiej kwoty odstępnego. Były pomocnik Paris Saint-Germain występuje w koszulce drużyny Żółtych Kanarków od września 2025 roku. Jego aktualna wartość rynkowa jest szacowana na około 15 milionów euro.

