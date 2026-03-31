Szwecja – Polska. Skandaliczne sceny podczas hymnu

Reprezentacja Polski zmierzyła się we wtorek ze Szwecją w meczu o awans na mundial. W trakcie odgrywania polskiego hymnu narodowego z trybun rozległy się głośne gwizdy ze strony szwedzkich kibiców.

Mazurek Dąbrowskiego zagłuszony w Szwecji

Reprezentacja Polski udała się do Szwecja, gdzie w Solnie rozgrywa kluczowy mecz barażowy o awans na mistrzostwa świata 2026. Stawka spotkania jest ogromna, gdyż zwycięzca zapewni sobie udział w mundialu. Na Polaków czekają już rywale w fazie grupowej – Holandia, Tunezja oraz Japonia.

Biało-Czerwoni wykonali pierwszy krok w kierunku awansu, pokonując w półfinale baraży Albanię (2:1) na PGE Narodowym w Warszawie. Choć do przerwy przegrywali, po zmianie stron trafienia Roberta Lewandowskiego oraz Piotra Zielińskiego odwróciły losy spotkania. Szwecja zapewniła sobie miejsce w finale baraży, pokonując Ukrainę (3:1). Bohaterem spotkania był Viktor Gyokeres, który zdobył trzy bramki.

Atmosfera na stadionie w Solnie pod Sztokholmem była napięta już na długo przed pierwszym gwizdkiem. Podczas ceremonii przedmeczowej doszło do nieprzyjemnych scen. Kiedy rozbrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, część szwedzkich kibiców zaczęła go głośno zagłuszać gwizdami. Mimo niesprzyjających okoliczności piłkarze reprezentacji Polski zachowali koncentrację i godnie odśpiewali hymn. Dla zespołu prowadzonego przez Jan Urban to spotkanie ma ogromne znaczenie.

Mazurek Dąbrowskiego zagłuszony gwizdami przez szwedzkich kibiców. Tym bardziej wygrajmy w Sztokholmie po raz pierwszy od prawie 100 lat 💪#SWEPOL pic.twitter.com/MHGlH7EKKU — Przemek Pozowski (@PrzemekPozowski) March 31, 2026

Mecz lepiej ułożył się dla gospodarzy, którzy wyszli na prowadzenie w 20. minucie po golu Anthony’ego Elangi. Z kolei w 33. minucie wyrównał Nicola Zalewski.