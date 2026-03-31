Urban szykuje niespodzianki? Skład reprezentacji Polski może zaskoczyć

09:40, 31. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Meczyki.pl

Reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w finale baraży o awans na MŚ 2026. Dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyki przekazał wieści o przewidywanym składzie Biało-czerwonych.

Jan Urban
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban może zaskoczyć. Przewidywany skład reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski pod wodzą Jan Urban we wtorkowy wieczór rozegra ósme spotkanie. Jak na razie wygrała pięć meczów, a w dwóch zremisowała. Ewentualny kolejny triumf będzie miał jednak niezwykłe znaczenie, bo zdecyduje o tym, że Biało-czerwoni awansują na mundial.

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk ujawnił natomiast informacje na temat przewidywanego składu polskiej drużyny na starcie ze Skandynawami. Nie brakuje kilku ciekawych ruchów. Według prognoz insidera w wyjściowym składzie zajdą trzy zmiany.

W bramce ma wystąpić Kamil Grabara. Z kolei w obronie ustawieni mają być Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Tym samym względem potyczki z Albanią miejsce w składzie może stracić Tomasz Kędziora.

W drugiej linii do wyjściowego składu ma wrócić Nicola Zalewski, mający zastąpić Michała Skórasia. Ponadto do gry mają być desygnowani Matty Cash, Piotr Zieliński i Sebastian Szymański.

Z kolei ofensywny tercet ma składać się z takich graczy jak Jakub Kamiński, Karol Świderski i Robert Lewandowski. Jednocześnie na ławce rezerwowych zawody zacznie Filip Rózga. Z punktu widzenia polskiego kibica istotne może być to, że w wyjściowym składzie może nie znaleźć się Oskar Pietuszewski.

Przewidywany skład reprezentacji Polski na mecz ze Szwecją: Kamil Grabara – Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior – Matty Cash, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski – Jakub Kamiński, Karol Świderski – Robert Lewandowski.

