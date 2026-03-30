Nawałka szczerze o reprezentacji Polski. Ten szczegół może przesądzić

23:05, 30. marca 2026
Luka Pawlik
Reprezentacja Polski we wtorek zmierzy się w meczu roku ze Szwecją na stadionie w Solnie. W rozmowie z 24Kurier.pl na temat tej potyczki wypowiedział się Adam Nawałka.

Adam Nawałka
fot. MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Adam Nawałka

Adam Nawałka o reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski pod wodzą Adama Nawałki cieszyła swoją grą, notując udane występy w trakcie Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016. Aktualnie Biało-czerwoni koncentrują się na wywalczeniu awansu na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026. Ciekawymi przemyśleniami na temat tej potyczki z Albanią podzielił się natomiast były trener między innymi Górnik Zabrze czy GKS Katowice.

– Drużyna pokazała hart ducha, determinację, błysk geniuszu Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, dzięki czemu dopięła swego. Potrzebna jest też doza szczęścia, którą mieliśmy, gdy Bajrami nie wykorzystał znakomitej sytuacji, a później doskonałą interwencją popisał się Kamil Grabara. Po takim meczu, w którym drużyna osiągnęła cel pomimo nie najlepszej gry, jest ona pełna wiary i pozytywnie nastawiona przed finałem ze Szwecją. Jednak sytuacja wymaga krótkiej, choć konkretnej analizy błędów popełnionych przeciwko Albanii, bo przy podobnych potknięciach ze Szwecją nie ma co marzyć o mundialu – mówił Adam Nawałka w rozmowie z Jerzym Chwałkiem.

– Każdy szkoleniowiec ma swoją koncepcję. Mam pełne zaufanie i szanuję decyzje trenera Urbana, bo widzimy, jak szybko wyciągnął reprezentację z głębokich czeluści pod każdym względem, również w kontekście wyborów personalnych. Pamiętajmy, w jak trudnej sytuacji byliśmy po przegranym meczu wyjazdowym z Finlandią, gdy nie byliśmy pewni nawet baraży – dodał trener.

Nawałka prowadził reprezentację Polski w latach 2013–2018, notując łącznie 50 spotkań w roli selekcjonera Biało-czerwonych. Osiągnął bilans na poziomie 1,88 punktu na mecz. Po rozstaniu z kadrą następnie przejął stery nad Lech Poznań, prowadząc Kolejorza jednak w zaledwie 11 meczach. Zaliczył w nich pięć zwycięstw, jeden remis i pięć porażek.

