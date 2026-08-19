Stadion Narodowy z nowym szyldem. Tyle ma zapłacić nowy sponsor

Stadion Narodowy w Warszawie od listopada zmieni oficjalną nazwę. Orlen zastąpi PGE w roli sponsora tytularnego, a umowa ma przynieść rekordowe wpływy.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Stadion Narodowy

Nadchodzi nowa era Stadionu Narodowego. PGE musi ustąpić miejsca

Stadion Narodowy w Warszawie po ponad 10 latach funkcjonowania jako PGE Narodowy wkroczy w nową erę. Od listopada obiekt ma nosić nazwę Orlen Narodowy, a prawa do nazwy przejmie jeden z największych koncernów w Polsce. Według informacji Tomasza Włodarczyka z Meczyków porozumienie jest już praktycznie przesądzone.

Nowy sponsor tytularny ma zapłacić za każdy rok współpracy ponad 10 milionów złotych. Dla zarządzającej areną spółki PL.2012+ oznacza to rekordowy zastrzyk finansowy, który może zostać przeznaczony na kolejne inwestycje w infrastrukturę oraz rozwój oferty wydarzeń.

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Formalności nie zostały jeszcze całkowicie zamknięte, ponieważ strony czekają na podpisanie dokumentów. Najważniejsze warunki umowy miały jednak zostać już uzgodnione. Po finalizacji rozpocznie się kompleksowy proces rebrandingu obiektu.

Nazwa Orlen Narodowy ma pojawić się w oficjalnej komunikacji, na biletach, w materiałach promocyjnych oraz podczas transmisji telewizyjnych. Branding nowego partnera będzie również stopniowo widoczny na fasadzie i we wnętrzach areny.

Tymczasem dla marki Orlen przejęcie praw do nazwy jednej z najważniejszych aren w kraju to kolejny krok w budowaniu silnej pozycji na rynku sponsoringu sportowego. Koncern od lat wspiera między innymi reprezentację Polski, lekkoatletykę oraz projekty młodzieżowe.

PGE po ponad dekadzie opuszcza zatem jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Polsce. Orlen przejmuje natomiast wyjątkowo eksponowaną przestrzeń marketingową. Oficjalne podpisanie umowy ma być już tylko formalnością.