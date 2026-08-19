Mecz Igi Świątek dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Świątek? (19.08.2026)

Iga Świątek kontynuuje rywalizację w turnieju WTA Cincinnati. W 1/8 finału Polka zmierzy się z Francuzką Diane Parry. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Świątek w TV oraz online.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Kiedy gra Świątek?

Najbliższy mecz Igi Świątek odbędzie się w środę, 19 sierpnia 2026 roku. Polska tenisistka zmierzy się z Diane Parry w 1/8 finału turnieju WTA Cincinnati. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:00.

Świątek zajmuje obecnie 5. miejsce w rankingu WTA. Jej rywalka plasuje się natomiast na 66. pozycji. Polka będzie więc zdecydowaną faworytką tego spotkania. Francuzka z pewnością będzie chciała sprawić niespodziankę i awansować do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Już wcześniej pokonała inną wyżej notowaną tenisistkę – Elise Mertens.

Stawką pojedynku będzie awans do najlepszej ósemki zawodów. Turniej WTA Cincinnati jest rozgrywany na kortach twardych w Stanach Zjednoczonych i stanowi ostatni sprawdzian przed US Open.

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Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Transmisja za darmo meczu Igi Świątek będzie dostępna w usłudze STS TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany. Spotkanie znajdziesz w sekcji „zakłady live”.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja w TV

Mecz Iga Świątek – Diane Parry będzie można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Początek transmisji na żywo ze spotkania Polki o godzinie 17:00.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja online

Spotkanie Igi Świątek z Diane Parry będzie można oglądać także przez internet. Transmisja online zostanie udostępniona w usłudze Canal+ online. Należy wykupić odpowiedni pakiet z dostępem do meczów tenisa.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Igi Świątek? Transmisja meczu Iga Świątek – Diane Parry będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2 oraz w internecie w usłudze Canal+ online i za darmo w STS TV. O której godzinie gra Iga Świątek? Mecz Iga Świątek – Diane Parry rozpocznie się w środę, 19 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:00.

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