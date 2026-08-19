Mecz Igi Świątek dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Świątek? (19.08.2026)

Kiedy gra Świątek?
Najbliższy mecz Igi Świątek odbędzie się w środę, 19 sierpnia 2026 roku. Polska tenisistka zmierzy się z Diane Parry w 1/8 finału turnieju WTA Cincinnati. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:00.
Świątek zajmuje obecnie 5. miejsce w rankingu WTA. Jej rywalka plasuje się natomiast na 66. pozycji. Polka będzie więc zdecydowaną faworytką tego spotkania. Francuzka z pewnością będzie chciała sprawić niespodziankę i awansować do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Już wcześniej pokonała inną wyżej notowaną tenisistkę – Elise Mertens.
Stawką pojedynku będzie awans do najlepszej ósemki zawodów. Turniej WTA Cincinnati jest rozgrywany na kortach twardych w Stanach Zjednoczonych i stanowi ostatni sprawdzian przed US Open.
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Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo za darmo
Transmisja za darmo meczu Igi Świątek będzie dostępna w usłudze STS TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany. Spotkanie znajdziesz w sekcji „zakłady live”.
Mecz Świątek dzisiaj: transmisja w TV
Mecz Iga Świątek – Diane Parry będzie można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Początek transmisji na żywo ze spotkania Polki o godzinie 17:00.
Mecz Świątek dzisiaj: transmisja online
Spotkanie Igi Świątek z Diane Parry będzie można oglądać także przez internet. Transmisja online zostanie udostępniona w usłudze Canal+ online. Należy wykupić odpowiedni pakiet z dostępem do meczów tenisa.
Transmisja meczu Iga Świątek – Diane Parry będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2 oraz w internecie w usłudze Canal+ online i za darmo w STS TV.
Mecz Iga Świątek – Diane Parry rozpocznie się w środę, 19 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:00.
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