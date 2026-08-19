Jagiellonia planuje hit transferowy. Zapytali o piłkarza z La Liga

Jagiellonia Białystok wciąż planuje kolejne transfery. Z najnowszych informacji wynika, że są zainteresowani piłkarzem z La Liga. El Desmarque podaje, że zapytali o Ikera Losadę z Realu Betis.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Iker Losada celem transferowym Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok w poprzednim tygodniu zapewniła sobie udział w europejskich pucharach na jesień. Podopieczni Adriana Siemieńca na pewno zagrają co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji. Decydujący będzie dwumecz z gruzińską Iberią – od tego zależy, czy awansują do Ligi Europy. Rywalizacja na kilku frontach wymaga znacznie szerszej kadry pierwszego zespołu. Z tego powodu Duma Podlasia wciąż planuje transfery.

W ostatnich dniach media pisały o zainteresowaniu Norbertem Szendreim. To węgierski pomocnik Zaleaegerszegu, którego jest kapitanem. Oprócz wzmocnień w środku pola białostocki klub rozgląda się również za nowym napastnikiem. Ich uwagę przykuł zawodnik z La Liga.

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Z doniesień serwisu El Desmarque wynika, że Jagiellonia sonduje możliwość pozyskania Ikera Losady z Realu Betis. Hiszpan ma 25 lat i kilka znanych klubów w CV. Był związany m.in. z Celtą Vigo, której jest wychowankiem. W Betisie występuje od lipca 2024 roku. Ostatni sezon spędził jednak na wypożyczeniu w Levante, gdzie rozegrał 23 mecze w lidze, w których strzelił 3 gole i zaliczył asystę. Łącznie na poziomie La Liga ma 47 spotkań.

Losada preferuje jednak dalszą grę w rodzimej lidze. Jego priorytetem jest pozostanie w La Liga. Gdyby się nie udało, wtedy jest gotów rozważyć opcje zagraniczne. Na brak zainteresowania nie może narzekać. Oprócz polskiego zespołu pytają o niego także takie drużyny jak Łudogorec Razgrad. W Hiszpanii jest na liście życzeń Girony oraz Cadiz. Transfermarkt wycenia go na 1,8 mln euro. Kontrakt obowiązuje go do czerwca 2029 roku.