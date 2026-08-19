Barcelona bierze nowego bramkarza. Oto następca Szczęsnego

FC Barcelona osiągnęła porozumienie ws. transferu nowego bramkarza. Do zespołu przeniesie się Dominik Livaković. Chorwat od razu uda się na wypożyczenie do Dinamo Zagrzeb. Dopiero w sezonie 2027/2028 będzie następcą Wojciecha Szczęsnego.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Livaković zostanie bramkarzem Barcelony. Zastąpi Szczęsnego

FC Barcelona ruszyła mocno z transferami pod koniec okna transferowego. Ostatnio ogłosili wielkie wzmocnienie, finalizując transakcję z udziałem Rodriego. Teraz skupiają się na pozyskaniu nowego napastnika, którym ma zostać Nicolo Tresoldi. To jednak nie koniec, ponieważ dopinany jest zakup bramkarza. Kandydat został już wybrany, a Blaugrana osiągnęła porozumienie ws. warunków transferu, o czym informuje profil Croatian Football.

Nowym bramkarzem FC Barcelony ma zostać Dominik Livaković. Źródło donosi, że Chorwat osiągnął porozumienie z klubem ws. warunków kontraktu. Co więcej, podana została kwota wykupu, która wyniesie 3 miliony euro plus dodatki. Całość trafi na konto Fenerbahce, z którym 31-latek jest związany.

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Warto jednak odnotować, że Livaković nie będzie przebywał w Katalonii w przyszłym sezonie. Reprezentant Chorwacji ma zostać wypożyczony do Dinamo Zagrzeb, w którym spędził kampanię 2025/2026 również w ramach wypożyczenia. Dopiero w sezonie 2027/2028 dołączy do pierwszego zespołu mistrza Hiszpanii. Wtedy też zostanie następcą Wojciecha Szczęsnego w roli drugiego bramkarza. Będzie zmiennikiem Joana Garcii.

Przypomnijmy, że Wojciech Szczęsny po zakończeniu poprzedniego sezonu podpisał z Barceloną nowy kontrakt. Umowa obowiązuje do czerwca 2027 roku. Wygląda więc na to, że to ostatni rok byłego reprezentanta Polski w hiszpańskim gigancie.

Kim jest Livaković? To bardzo dobrze znany bramkarz, który od 2019 roku jest numerem jeden w bramce reprezentacji Chorwacji. W drużynie narodowej zagrał 79 razy. Karierę rozpoczynał w Dinamo Zagrzeb, skąd trafił do Fenerbahce. W rundzie jesiennej sezonu 2025/2026 był wypożyczony do Girony. Co ciekawe, nie rozegrał tam ani jednego spotkania.