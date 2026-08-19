Barcelona bierze nowego bramkarza. Oto następca Szczęsnego

13:51, 19. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Croatian Football [X]

FC Barcelona osiągnęła porozumienie ws. transferu nowego bramkarza. Do zespołu przeniesie się Dominik Livaković. Chorwat od razu uda się na wypożyczenie do Dinamo Zagrzeb. Dopiero w sezonie 2027/2028 będzie następcą Wojciecha Szczęsnego.

Wojciech Szczęsny
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DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Livaković zostanie bramkarzem Barcelony. Zastąpi Szczęsnego

FC Barcelona ruszyła mocno z transferami pod koniec okna transferowego. Ostatnio ogłosili wielkie wzmocnienie, finalizując transakcję z udziałem Rodriego. Teraz skupiają się na pozyskaniu nowego napastnika, którym ma zostać Nicolo Tresoldi. To jednak nie koniec, ponieważ dopinany jest zakup bramkarza. Kandydat został już wybrany, a Blaugrana osiągnęła porozumienie ws. warunków transferu, o czym informuje profil Croatian Football.

Nowym bramkarzem FC Barcelony ma zostać Dominik Livaković. Źródło donosi, że Chorwat osiągnął porozumienie z klubem ws. warunków kontraktu. Co więcej, podana została kwota wykupu, która wyniesie 3 miliony euro plus dodatki. Całość trafi na konto Fenerbahce, z którym 31-latek jest związany.

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Warto jednak odnotować, że Livaković nie będzie przebywał w Katalonii w przyszłym sezonie. Reprezentant Chorwacji ma zostać wypożyczony do Dinamo Zagrzeb, w którym spędził kampanię 2025/2026 również w ramach wypożyczenia. Dopiero w sezonie 2027/2028 dołączy do pierwszego zespołu mistrza Hiszpanii. Wtedy też zostanie następcą Wojciecha Szczęsnego w roli drugiego bramkarza. Będzie zmiennikiem Joana Garcii.

Przypomnijmy, że Wojciech Szczęsny po zakończeniu poprzedniego sezonu podpisał z Barceloną nowy kontrakt. Umowa obowiązuje do czerwca 2027 roku. Wygląda więc na to, że to ostatni rok byłego reprezentanta Polski w hiszpańskim gigancie.

Kim jest Livaković? To bardzo dobrze znany bramkarz, który od 2019 roku jest numerem jeden w bramce reprezentacji Chorwacji. W drużynie narodowej zagrał 79 razy. Karierę rozpoczynał w Dinamo Zagrzeb, skąd trafił do Fenerbahce. W rundzie jesiennej sezonu 2025/2026 był wypożyczony do Girony. Co ciekawe, nie rozegrał tam ani jednego spotkania.

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