Barcelona była bezlitosna. Flick skreślił gwiazdę

FC Barcelona po transferze Rodriego nie miała litości dla wieloletniego piłkarza klubu. Hansi Flick podjął trudną, ale konieczną decyzję. Frenkie De Jong nie ma przyszłości w drużynie - twierdzi serwis El Nacional.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

De Jong na wylocie. Barcelona sprzeda go w styczniu

FC Barcelona ogłosiła trzeci duży transfer tego lata. Po ściągnięciu dwóch skrzydłowych, czyli Anthony’ego Gordona oraz Karima Adeyemiego postanowili wzmocnić środek pola. Z Manchesteru City udało im się wyciągnąć mistrza świata, a zarazem mistrza Europy – Rodriego. Reprezentant Hiszpanii kosztował ponad 75 milionów euro, jeśli wliczymy w to wszystkie bonusy zapisane w kontrakcie. Jego przyjście będzie miało jednak konsekwencje.

Ofiarą transferów zostanie inny piłkarz katalońskiego klubu, który do tej pory uważany był za gwiazdę. Z doniesień El Nacional wynika, że przyszłości w Barcelonie nie ma Frenkie De Jong. Sytuacja holenderskiego pomocnika jest jednak obecnie mocno skomplikowana.

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De Jong nabawił się kontuzji w trakcie Mistrzostw Świata 2026. W związku z tym czeka go kilka miesięcy przerwy. Oznacza to, że na pewno nie będzie mógł zmienić klubu w trwającym okienku. Hansi Flick ma go poinformować, że nie liczy już na jego usługi i w styczniu może szukać sobie nowego klubu. FC Barcelona od dawna nosiła się z zamiarem sprzedaży piłkarza. Holender w ostatnich latach zbyt często był niedostępny z powodu kontuzji.

Fakt, że De Jong nie ma miejsca w Barcelonie, podkreśla wybór nowego kapitana. Po odejściu Marca-Andre ter Stegena i Ronaldo Araujo, to właśnie środkowy pomocnik był naturalnym wyborem, co wynikało z kolejności na liście kapitanów. Został jednak pominięty.

W Barcelonie spędził dotychczas siedem lat. De Jong rozegrał łącznie 297 meczów, w których strzelił 20 goli i zaliczył 31 asyst.