Skorupski już po badaniach. Złe wieści dla kadry. Wiemy ile będzie pauzował! [NOWE INFORMACJE]

Łukasz Skorupski doznał kontuzji uda w niedzielnym meczu Bolonii z Sassuolo i pojawiły się obawy, że polski bramkarz będzie długo pauzował. We wtorek rano "Skorup" przeszedł dokładne badania. Znamy ich wyniki.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Pomagał drużynie do końca

Łukasz Skorupski znajdował się ostatnio w bardzo dobrej formie, będąc jednym z filarów Bolonii. Niestety, w niedzielę polski bramkarz, w trakcie ofiarnej interwencji w meczu z Sassuolo, doznał bolesnej kontuzji uda.



Wprawdzie „Skorup”, po interwencji sztabu medycznego Bolonii, dotrwał do końca meczu, ale wiadomo było, że musi przejść dokładne badania, bo sprawa wyglądała poważnie.

W poniedziałek piłkarz czuł się już trochę lepiej, ale tak naprawdę to niczego nie przesądzało. Ważne było to co okaże się we wtorek rano, bo na wtedy zaplanowano badania kontuzjowanej nogi. I faktycznie, teraz już wszystko wiadomo.

Z najnowszych informacji wynika, że przerwa reprezentacyjnego bramkarza potrwa od 6 do 8 tygodni.