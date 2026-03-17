Sensacyjne kulisy powołań. Urban szykuje niespodziankę

Reprezentacja Polski już niebawem zmierzy się w barażu o awans na mundial z Albanią. Tymczasem wyciekły wieści o powołaniach konkretnych bramkarzy, co ujawniło TVPSport.pl.

Jan Urban powoła czterech bramkarzy

Reprezentacja Polski w marcu będzie rywalizować o swoją przyszłość. W barażu o awans na mistrzostwa świata zmierzy się z Albanią. Zwycięzca tej potyczki zagra natomiast z lepszym z pary Ukraina – Szwecja. Tymczasem ciekawe informacje o powołaniach ujawnił selekcjoner Biało-czerwonych.

Wiadomo, że na kadrze zabraknie kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego. Zawodnik ma przejść jeszcze dokładne badania. W każdym razie pierwsze diagnozy są takie, że golkipera Bologny zabraknie z powodu kontuzji przez mniej więcej cztery tygodnie.

Źródło przekonuje zatem, że Jan Urban powoła na marcowe zgrupowanie czterech bramkarzy. Pewniakiem do gry będzie najpewniej Kamil Grabara. Jednocześnie dziennikarz Robert Błoński przekazał, że na powołania mogą też liczyć: Bartłomiej Drągowski, Mateusz Kochalski oraz Mateusz Lis. Ostatni z wymienionych byłby debiutantem w drużynie narodowej. Wcześniej miał natomiast okazję występować w reprezentacji młodzieżowej.

Aktualny selekcjoner Biało-czerwonych ma jak na razie za sobą sześć spotkań w roli trenera reprezentacji Polski. Wygrał cztery mecze i dwa razy zremisował. Bilans bramkowy to 11:5 na korzyść polskiej ekipy. Tym samym Urban zdołał naprawić to, co nie funkcjonowało najlepiej w trakcie kadencji Michała Probierza.

Biało-czerwoni swoje najbliższe spotkanie rozegrają już 26 marca. Mecz odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie.