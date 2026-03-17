Lewandowski podjął decyzję? Kulisy planu Polaka wyszły na jaw

08:27, 17. marca 2026
Luka Pawlik Źródło:  Mundo Deportivo

Robert Lewandowski to zawodnik, mający kontrakt ważny z FC Barceloną do końca sezonu. Tymczasem o konkretnym planie polskiego napastnika wieści przekazało "Mundo Deportivo".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski i jego plan na karierę. To ma być priorytet

Robert Lewandowski w ostatnim czasie jest na świeczniku mediów, które analizują różne scenariusze na przyszłość zawodnika. Reprezentant Polski ma umowę ważną tylko do końca czerwca tego roku. W związku z tym nie brakuje spekulacji dotyczących piłkarza. Ciekawe informacje ujawniło „Mundo Deportivo”.

Źródło przekazało, że w trakcie minionego weekendu w Barcelonie obecny był menedżer polskiego napastnika, Pini Zahavi. Jasne ma być jednak, że znany agent piłkarski nie omawiał przyszłości swoich klientów, czyli Lewandowskiego i trenera Hansiego Flicka. Po prostu Zahavi chciał okazać wsparcie Joanowi Laporcie w trakcie wyborów na prezydenta klubu.

Wkrótce natomiast polski zawodnik i były selekcjoner reprezentacji Niemiec mają zacząć negocjacje w sprawie nowego kontraktu. Konkretne informacje podało „Mundo Deportivo”, przekonując, że dla Lewandowskiego priorytetem ma być kontynuowanie kariery w ekipie z Camp Nou. Niemniej na brak zainteresowania Polak nie może narzekać. Coraz częściej pojawiają się sygnały, że zawodnika u siebie widziałoby kilka klubów z MLS, na czele z Chicago Fire.

Nowy/stary prezydent Barcelony niejednokrotnie wypowiadał się na temat Lewego, dając do zrozumienia, że chciałby, aby Polak został w klubie. Jeśli chodzi o umowę dla Flicka, to tutaj nie jest to aż tak pilna sprawa, bo kontrakt Niemca obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

