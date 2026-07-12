Z kim zagra Polska w eliminacjach Euro 2028? Oto kandydaci

Reprezentacja Polski w eliminacjach Euro 2028 z pewnością trafi na rywala z koszyka 1. Aktualnie jednak jesteśmy w drugim, co pozwala uniknąć także innych solidnych drużyn. Oto możliwi rywale Polski według wyliczeń Football Meets Data.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Polska może trafić na mocnych rywali w eliminacjach Euro 2028

Reprezentacja Polski opuścił tegoroczne Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Dla wielu kibiców to pierwsza taka sytuacja w ich życiu, gdyż ostatni raz na dużym turnieju Biało-Czerwonych zabrakło 12 lat temu, a więc podczas mundialu w Brazylii. Czasy się jednak zmieniły i nasz zespół to dziś przeciętny zespół w europejskiej skali. Dlatego też część fanów ma także obawy o eliminacje do Euro 2028, szczególnie po słabych meczach barażowych.

Zadanie w walce o Mistrzostwa Europy, które odbędą się na Wyspach Brytyjskich, będzie trudne, gdyż Polacy znajdą się najpewniej w drugim lub nawet trzecim koszyku. To drugie rozwiązanie możliwe jest przy niekorzystnych wynikach w Lidze Narodów. Aktualnie jednak jesteśmy w drugiej grupie, co pozwala uniknąć kilku mocnych ekip. Według wyliczeń „Football Meets Data”, tak prezentuje się owy podział, a więc także potencjalni rywale reprezentacji Polski w eliminacjach Euro 2028.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Koszyk 1: Hiszpania, Francja, Holandia, Portugalia, Anglia, Norwegia, Niemcy, Belgia, Dania, Chorwacja, Włochy, Grecja

Koszyk 2: Serbia, Turcja, Walia, Czechy, Szwajcaria, Austria, Ukraina, Szwecja, Polska, Węgry, Szkocja, Kosowo

Koszyk 3: Irlandia, Rumunia, Gruzja, Słowenia, Bośnia i Hercegowina, Izrael, Irlandia Północna, Macedonia Północna, Słowacja, Albania, Islandia, Czarnogóra

Koszyk 4: Finlandia, Białoruś, Armenia, Bułgaria, Kazachstan, Luksemburg, Cypr, Wyspy Owcze, Łotwa, Estonia, Mołdawia, San Marino

Koszyk 5: Azerbejdżan, Malta, Litwa, Andora, Gibraltar, Liechtenstein.

Zobacz także: Wielka awantura po meczu Norwegia – Anglia. „To jest skandal”