Radomiak Radom sfinalizował transfer. Prosto z Górnika Zabrze

16:25, 18. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Radomiak Radom

Radomiak Radom wypożyczył Kryspina Szcześniaka z Górnika Zabrze. Obrońca związał się umową obowiązującą do czerwca 2027 roku, która zawiera opcję wykupu.

Tomasz Kaczmarek
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Kaczmarek

Kryspin Szcześniak wypożyczony do Radomiaka z Górnika Zabrze

Radomiak Radom przygotowuje się do swojego szóstego z rzędu sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Zespół prowadzony przez Tomasza Kaczmarka już w pierwszej kolejce nowych rozgrywek zmierzy się z beniaminkiem Wieczystą Kraków. Przed startem sezonu władze klubu pracują nad wzmocnieniem i sprowadziły już kilku nowych zawodników.

Tego lata do Radomiaka dołączyli między innymi Conrado z rumuńskiego Otelul Galati, Fernand Goure z belgijskiego KVC Westerlo, Bartłomiej Gradecki z Ruchu Chorzów oraz Kacper Karasek z Motoru Lublin. Teraz Zieloni dokonali kolejnego transferu, wzmacniając linię defensywną.

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Nowym zawodnikiem radomskiego zespołu został Kryspin Szcześniak. 25-letni obrońca przeniósł się do Radomiaka na zasadzie wypożyczenia z Górnika Zabrze. Umowa zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a w porozumieniu między klubami zawarto również opcję wykupu. W zeszłym sezonie z zespołem z Zabrza sięgnął również po Puchar Polski.

W barwach Górnika Szcześniak spędził trzy sezony, rozgrywając łącznie 76 spotkań i zdobywając trzy bramki. Forma obrońcy została zauważona także przez sztab reprezentacji Polski. Selekcjoner Jan Urban zdecydował się powołać Szcześniaka na listopadowe mecze eliminacji mistrzostw świata przeciwko Holandii oraz Malcie.

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