Odra odpaliła bombę przed sezonem. Były reprezentant Polski już w klubie

16:42, 18. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Odra Opole

Odra Opole przeprowadziła głośny ruch transferowy. Do ekipy z Betclic 1. Ligi dołączył były piłkarz z PKO BP Ekstraklasy i tureckiej Super Lig, który podpisał długi kontrakt.

Łukasz Tomczyk
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Patryk Szysz został zawodnikiem Odry Opole

Odra Opole nie zwalnia tempa podczas letniego okna transferowego. Klub poinformował o pozyskaniu Patryka Szysza, czyli zawodnika doskonale znanego kibicom śledzącym rozgrywki PKO BP Ekstraklasy. 28-letni ofensywny pomocnik trafił do zespołu Łukasza Tomczyka na zasadzie wolnego transferu i związał się z Niebiesko-czerwonymi umową obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku.

To transfer, który może okazać się jednym z najciekawszych ruchów na poziomie Betclic 1. Ligi. Szysz wnosi bowiem nie tylko doświadczenie, ale również piłkarską jakość potwierdzoną na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. W swojej karierze rozegrał ponad sto spotkań w barwach Zagłębia Lubin, gdzie przeżywał najlepszy okres swojej dotychczasowej przygody z futbolem.

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Ostatni sezon spędził w Arce Gdynia, jednak teraz zdecydował się na nowy rozdział kariery. Jak przekazało biuro prasowe Odry, zawodnik ma wzmocnić siłę ofensywną drużyny i stać się jednym z liderów zespołu walczącego o wysokie cele.

Na koncie Szysza znajdują się także występy w reprezentacji Polski U-21, a jego bogate doświadczenie zdobywane w Ekstraklasie, europejskich pucharach i lidze tureckiej może okazać się bezcenne dla opolskiej drużyny. Transfer pokazuje, że Odra zamierza odgrywać znaczącą rolę w nadchodzącym sezonie i nie boi się sięgać po zawodników z uznanym piłkarskim dorobkiem.

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