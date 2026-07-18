Arsenal blisko wielkiego transferu. Na stole nawet 120 mln euro

16:51, 18. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Arsenal jest coraz bliżej hitowego transferu. Jak informuje portal "TEAMtalk", Kanonierzy poczynili znaczące postępy w negocjacjach z Morganem Rogersem z Aston Villi.

Mikel Arteta
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Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Morgan Rogers ma dołączyć do Arsenalu

Arsenal jest coraz bliżej pozyskania jednej z największych gwiazd Aston Villi. Jak wynika z najnowszych doniesień portalu „TEAMtalk”, mistrz Anglii poczynił znaczące postępy w rozmowach z Morganem Rogersem. Kanonierzy wciąż muszą dojść do porozumienia z klubem z Birmingham w sprawie kwoty transferu. Na Emirates Stadium panuje przekonanie, że negocjacje mogą wkrótce zakończyć się sukcesem.

Według wcześniejszych informacji, Arsenal miał już uzgodnić warunki indywidualnego kontraktu z 23-letnim pomocnikiem. Jeśli transfer zostanie dopięty, 21-krotny reprezentant Anglii ma podpisać pięcioletnią umowę z klubem z północnego Londynu.

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W Arsenalu przygotowują już ofertę za ofensywnego pomocnika, która może przekroczyć 120 milionów euro. Transfer Rogersa będzie jednym z najważniejszych ruchów giganta tego lata. Mikel Arteta chce jeszcze poprawić jakość ofensywy swojego zespołu. W poprzednim sezonie Kanonierzy zdobyli mistrzostwo Anglii, ale przegrali finał Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain.

23-latek ma również doświadczenie w meczach o dużą stawkę. W przeszłości zdobywał bramki w europejskich rozgrywkach, a jednym z najważniejszych momentów jego kariery było trafienie w finale Ligi Europy, w którym Aston Villa pokonała Freiburg. W zeszłym sezonie Rogers rozegrał 37 spotkań w Premier League, zdobył 10 bramek i zanotował siedem asyst. Kontrakt Anglika na Villa Park obowiązuje do czerwca 2031 roku.

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