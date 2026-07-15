Jan Urban ma nowego asystenta. Znana postać dołącza do reprezentacji

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Kibu Vicuna dołącza do sztabu Jana Urbana i reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski przez ostatni miesiąc mogła odpoczywać, a piłkarze oraz sztab podziwiać mundial przed ekranami swoich telewizorów. Rzecz jasna nie taki był plan, ale po barażowym występie w Szwecji nie było innej możliwości, jak opuścić pierwszą wielką imprezę od 12 lat. Z pewnością jednak czas ten posłużył na nowe przemyślenia na wielu płaszczyznach i Jan Urban przed wrześniowym zgrupowaniem będzie mógł otworzyć nowy etap w kadrze.

Pomoże mu w tym nowy asyst. PZPN oficjalnie poinformował, że drugim trenerem reprezentacji Polski został Kibu Vicuna, a dokładnie rzecz biorąc Jose Antonio Vicuna Ochandorena. Hiszpan doskonale znany jest kibicom w naszym kraju z pracy w PKO Ekstraklasie. Samodzielnie był bowiem trenerem ŁKS-u Łódź oraz Wisły Płock. Z tymi klubami nie osiągał jednak oszałamiających rezultatów. Poza tym pełnił także rolę asystenta Urbana m.in. w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław.

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Vicuna ostatnio związany był jednak z egzotycznymi krajami, w tym z zespołem Diamond Harbour występującym w lidze indyjskiej. 54-latek na stanowisku zastępuje Jacka Magierę, który niespodziewanie odszedł kilka miesięcy temu.

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