Vinicius zaskoczy piłkarski świat?! Decyzja jest coraz bliżej

16:24, 18. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Carlos Carpio / Transfer News Live (X)

Przyszłość Viniciusa Juniora w Realu Madryt stoi pod dużym znakiem zapytania. Coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że Brazylijczyk w przyszłym roku opuści szeregi Królewskich. Wówczas dobiegnie końca jego kontrakt - donosi Carlos Carpio.

Vinicius Junior
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior coraz bliżej rozstania z Realu Madryt!

Vinicius Junior wkrótce rozpocznie z Realem Madryt przygotowania do nowego sezonu. Głowa Brazylijczyka jednak wciąż może być zajęta rozmowami z klubem. Obie strony negocjują przedłużenie kontraktu, ale nie idzie to w odpowiednim kierunku. Z informacji przekazanych przez Carlosa Carpio dowiadujemy się, że skrzydłowy jest coraz bliżej opuszczenia Estadio Santiago Bernabeu.

Wspomniane źródło zdradza, że do rozstania Viniciusa Juniora z Realem Madryt mogłoby dojść już w przyszłym roku. Kontrakt reprezentanta Brazylii wygasa 30 czerwca 2027 roku, więc zawodnik odszedłby jako wolny agent. Taka sytuacja byłaby ogromnym ciosem dla Królewskich. Odejście 26-latka za darmo mocno odbiłoby się na budżecie Los Blancos.

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Na ten moment rozmowy pomiędzy Viniciusem Juniorem a Realem Madryt będą kontynuowane, jednak coraz więcej wskazuje na to, że osiągnięcie porozumienia nie będzie łatwe. Jeśli ostatecznie strony nie dojdą do porozumienia, Brazylijczyk z pewnością nie będzie narzekał na brak zainteresowania. W ostatnich tygodniach z jego nazwiskiem coraz częściej łączony jest Manchester United.

Vinicius Junior dotychczas rozegrał 375 spotkań w koszulce Realu Madryt. Brazylijczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 128 trafień, a także zaliczył 100 asyst.

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