Mateusz Kowalski nie będzie w przyszłym sezonie występować na poziomie Serie A. Parma Calcio wypożyczyła polskiego zawodnika na trzeci poziom rozgrywek do zespołu Dolomiti Bellunesi.

Franco Romano / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Kowalski

Oficjalnie: Mateusz Kowalski odchodzi z Parmy Calcio do Dolomiti Bellunesi

Mateusz Kowalski trafił do Włoch jako 17-latek. Parma Calcio dostrzegła ogromny talent Polaka i pozyskała go z Jagiellonii Białystok. Młody pomocnik ma na koncie już występy na poziomie Serie A, ale najbliższy sezon spędzi dwa szczeble niżej. Przyjście wychowanka Dumy Podlasia zostało właśnie potwierdzone przez Dolomiti Bellunesi, które występuje w rozgrywkach Serie C.

W poprzedniej kampanii Mateusz Kowalski występował zarówno w Portugalii, jak i Polsce. Parma Calcio na początku wypożyczyła 20-latka do Torreense, ale zawodnik drugą część sezonu spędził w Miedzi Legnica. Włoski klub nie jest w stanie zapewnić piłkarzowi częstych występów, przez co chętnie wypożycza go do innych zespołów.

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Dla Mateusza Kowalskiego będzie to kolejna szansa na regularną grę i dalszy rozwój. Dolomiti Bellunesi zapowiada, że wiąże z polskim pomocnikiem spore nadzieje, a występy w Serie C mają pozwolić mu zebrać cenne doświadczenie seniorskie. W Parmie liczą, że częstsza gra pomoże 20-latkowi zrobić kolejny krok w karierze i w przyszłości wywalczyć miejsce w pierwszym zespole klubu z Serie A.

Mateusz Kowalski ma na koncie dwa występy w koszulce pierwszej drużyny Parmy Calcio. Jeden z nich przypadł na rozgrywki Serie A.