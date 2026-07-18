Barcelona szuka nowego napastnika. Kolejna opcja odpada

FC Barcelona cały czas poszukuje następcy Roberta Lewandowskiego. Fabrizio Romano ujawnił, że na Camp Nou na pewno nie trafi Joao Pedro z Chelsea.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Joao Pedro na radarze Barcelony. Jasne stanowisko Chelsea

FC Barcelona nadal pracuje nad wzmocnieniem ofensywy. Jednak kolejne potencjalne rozwiązanie wydaje się coraz mniej realne. Jak informuje Fabrizio Romano, napastnik Chelsea Joao Pedro nie dołączy tego lata na Camp Nou, ponieważ londyński klub nie zamierza rozważać żadnych ofert za Brazylijczyka.

Priorytetem Barcelony od dłuższego czasu pozostaje Julian Alvarez. Napastnik Atletico Madryt jest zawodnikiem bardzo wysoko cenionym przez władze katalońskiego klubu. Problemem pozostaje stanowisko madrytczyków. Władze wielokrotnie podkreślały, że reprezentant Argentyny nie znajduje się na liście transferowej.

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Prezydent Barcelony Joan Laporta przyznał, że klub będzie musiał podjąć decyzję w sprawie alternatywnych rozwiązań. W hiszpańskich mediach szybko pojawiły się więc informacje o innych potencjalnych kandydatach, a jednym z wymienianych nazwisk był Pedro, który ma za sobą niezły sezon w Premier League, podczas którego strzelił 15 goli.

Według Romano, Deco od dawna wysoko ceni 24-latka. Dyrektor sportowy chciał sprowadzić Brazylijczyka jeszcze w czasach, gdy ten występował w Brighton. Chelsea jasno określiła swoje stanowisko. Londyński klub nie zamierza analizować żadnych propozycji, nawet jeśli byłyby bardzo wysokie.

🚨💙 João Pedro, not among realistic alrernative options for Barcelona if Julián doesn’t join. ❌



Chelsea consider João untouchable and not for sale this summer. 🔐



🎥➕ https://t.co/ktd7xhJbYC pic.twitter.com/uAuVMwJTqD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2026

Tym samym spekulacje dotyczące możliwego przejścia Brazylijczyka do Barcelony zostały praktycznie zakończone. Problemy Barcelony ze znalezieniem nowego napastnika stają się coraz większe. Na ten moment Barcelona nie zamierza jednak podejmować pochopnych decyzji. Władze zdają sobie sprawę, że pozyskanie klasowego snajpera będzie jednym z najważniejszych ruchów tego lata.