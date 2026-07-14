Robert Lewandowski rozpoczyna nowy etap kariery. Kapitan reprezentacji Polski jest już Stanach Zjednoczonych. Piłkarz dzisiaj weźmie udział oficjalnej prezentacji w Chicago Fire.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski już w Chicago. Wielki dzień polskiej gwiazdy za oceanem

Robert Lewandowski jest już w Stanach Zjednoczonych i rozpoczyna przygodę z Chicago Fire. Dla polskiego napastnika będzie to prawdopodobnie ostatni wielki rozdział w zawodowej karierze. Jego transfer do MLS wzbudza ogromne zainteresowanie po obu stronach Atlantyku.

We wtorek kapitan reprezentacji Polski po raz pierwszy pojawi się na treningu ze swoimi nowymi kolegami. Następnie o godzinie 20:30 czasu polskiego odbędzie się oficjalna konferencja prasowa. Podczas której Lewandowski zostanie przedstawiony jako najnowsza gwiazda klubu z Chicago.

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Jak informuje KanalSportowy.pl, nowy klub Polaka nie planuje wielkiego widowiska podczas prezentacji. Niemniej niewykluczone jest specjalne medialne wydarzenie związane z pojawieniem się Polaka. Według wcześniejszych informacji Mateusza Borka możliwe jest również krótkie połączenie na żywo z telewizją Fox przed półfinałem mistrzostw świata Francja – Hiszpania.

Welcome to Chicago, Robert 🇵🇱 pic.twitter.com/k5aqnnPkae — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 14, 2026

Transfer Lewandowskiego jest jednym z największych wydarzeń w historii Chicago Fire. Polak ma stać się jedną z twarzy Major League Soccer, a obok Lionela Messiego ma należeć do największych gwiazd całych rozgrywek. Według medialnych informacji jego zarobki mogą wynieść około 18-20 milionów dolarów rocznie, co uczyniłoby go drugim najlepiej opłacanym piłkarzem ligi.

Trener drużyny Gregg Berhalter nie ukrywa, że chciałby jak najszybciej zobaczyć Lewandowskiego na boisku. Szkoleniowiec liczy, że napastnik będzie gotowy na debiut już w spotkaniu z Vancouver Whitecaps z czwartku na piątek.

Klub z Chicago podał również szczegóły pierwszego dnia Lewandowskiego w nowym miejscu. Otwarty trening rozpocznie się o 10:15 czasu lokalnego, czyli o 17:15 w Polsce. Media będą mogły obserwować początkowy fragment zajęć, a wieczorem odbędzie się najważniejszy punkt dnia – konferencja prasowa z udziałem Lewandowskiego, dyrektora ds. piłki nożnej oraz Gregga Berhaltera.