Probierz wskazał najlepszego piłkarza, jakiego prowadził. To nie Lewandowski

21:04, 27. maja 2026
Wojciech Mazurek

Michał Probierz w rozmowie z Kanałem Sportowym został zapytany o najlepszego piłkarza, jakiego prowadził. Co ciekawe, wybór nie padł na Roberta Lewandowskiego. Wyżej w hierarchii u byłego selekcjonera reprezentacji Polski jest inny kadrowicz - Piotr Zieliński.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Michal Probierz

Piotr Zieliński najlepszym piłkarzem, jakiego prowadził Probierz

W środę (27 maja) na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbyło się spotkanie Polska kontra Reszta Świata. Jako trenerzy w meczu pokazowym drużyny poprowadzili byli selekcjonerzy reprezentacji Polski. Po jednej stronie stanął Adam Nawałka, a po drugiej Michał Probierz. W zespole tego ostatniego wystąpili zagraniczni piłkarze tacy jak: Ricardo Quaresma, Marek Hamsik czy Andrij Shevchenko.

Przed pierwszym gwizdkiem Michał Probierz udzielił krótkiego wywiadu Kanałowi Sportowemu. Dostał w nim pytanie o najlepszego piłkarza, jakiego kiedykolwiek prowadził. Wybór nie padł na Roberta Lewandowskiego, choć zaznaczył, że 37-latek jest wybitnym zawodnikiem. Wyżej ceni jednak umiejętności innego reprezentanta Polski – Piotra Zielińskiego.

Nie ma co ukrywać, Robert Lewandowski jest wybitnym piłkarzem. Trzeba pamiętać o Piotrku Zielińskim, którego bardzo cenię. Jest chyba najwyżej w hierarchii piłkarzy, których prowadziłem – powiedział Michał Probierz w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Nie trudno oprzeć się wrażeniu, że jest to pewnego rodzaju szpilka w stronę Lewandowskiego. Przypomnijmy, że Michał Probierz pozbawił napastnika opaski kapitana reprezentacji Polski. W efekcie były gracz FC Barcelony zawiesił karierę w kadrze. Finalnie skończyło się tak, że 53-latek podał się do dymisji, a najskuteczniejszy piłkarz w historii naszej kadry wrócił do gry z orzełkiem na piersi i odzyskał opaskę.

