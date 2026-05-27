Putellas odchodzi. Barcelona zdecydowała, co z przyszłością Pajor

FC Barcelona ma w najbliższym czasie stracić największą gwiazdę. Alexia Putellas przeniesie się do WSL w Anglii. Interia poinformowała, co z przyszłością Ewy Pajor. Reprezentantka Polski otrzyma nowy kontrakt.

Ewa Pajor dostanie nowy kontrakt w FC Barcelonie

FC Barcelona Femeni była bezkonkurencyjna w sezonie 2025/2026. Katalońska drużyna wygrała potrójną koronę, w skład której wchodzi mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Królowej oraz Liga Mistrzyń. W niedawnym finale europejskich pucharów pierwsze skrzypce odegrała Ewa Pajor. Duma Katalonii pokonała Olympique Lyon (4:0), a reprezentantka Polski zdobyła dwie bramki.

Coraz więcej wskazuje na to, że w przyszłym sezonie w składzie Barcelony zabraknie Alexii Putellas. Jedna z najlepszych piłkarek na świecie ma przenieść się do Anglii, gdzie podpisze kontrakt z London City Lionesses występującym w Women’s Super League.

Z perspektywy polskiego kibica najbardziej interesującym wątkiem jest przyszłość Ewy Pajor. Obecny kontrakt kapitan reprezentacji Polski obowiązuje do połowy 2027 roku. Natomiast w obliczu odejścia Putellas oraz bardzo dobrego sezonu umowa ma zostać przedłużona. Serwis Interia poinformował, że Barcelona przekazała 29-latce decyzję o chęci wynagrodzenia jej nowym kontraktem.

Dopóki nowe porozumienie nie zostanie podpisane, przyszłość Pajora będzie mimo wszystko znakiem zapytania. O Polce cały czas myślą angielskie kluby. Na wyspach mogłaby zarabiać dużo więcej niż w Hiszpanii. Dodatkowo w Anglii jest wyższy poziom sportowy.

W tym sezonie Pajor była najskuteczniejszą piłkarką Barcelony. We wszystkich rozgrywkach zdobyła aż 32 bramki w 40 meczach.